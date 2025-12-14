Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tìm ‘thủ phạm’ gây sụt lún trên Quốc lộ 49 tại Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý điểm sụt lún trên Quốc lộ 49 đoạn qua xã Bình Điền (TP. Huế), đồng thời xác định nguyên nhân gây ra sự cố nền đường để ngăn nguy cơ tái diễn, bảo đảm an toàn giao thông.

Ngày 14/12, điểm sụt lún tại vị trí Km 32+200 Quốc lộ 49 đoạn qua thôn Tân Thọ (xã Bình Điền, TP. Huế) được Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế - đơn vị duy tu, bảo dưỡng tuyến đường, tiến hành đào mở rộng, đắp cấp phối và đầm chặt lại nền đường. Sau xử lý bước đầu, đơn vị tiếp tục theo dõi hiện trường để kịp thời có phương án khắc phục nếu sụt lún còn diễn biến phức tạp.

sut-lun-5.jpg
sut-lun-4-2518.jpg
Điểm sụt lún trên Quốc lộ 49 thời điểm được phát hiện. Ảnh: UBBĐ

Đại diện doanh nghiệp cho biết, nếu hiện tượng sụt lún tiếp tục xảy ra, đơn vị sẽ đào mở rộng phạm vi, kiểm tra các vị trí xung quanh nhằm xác định chính xác nguyên nhân và xử lý triệt để trước khi hoàn thiện mặt đường.

Về nguyên nhân ban đầu, các cơ quan chức năng nhận định khả năng cao do mạch nước ngầm bên dưới tạo lỗ hổng, khoét rỗng tầng đất nền dưới mặt đường.

sut-lun-2.jpg
Công nhân công ty duy tu bảo dưỡng tuyến đường﻿ tiến hành xử lý điểm sụt lún. Ảnh: UBBĐ

Khu vực này từng xảy ra sạt lở núi vào năm 2023; bên cạnh điểm sụt lún hiện có một cống ngầm thoát nước về thượng nguồn sông Hương, nhưng theo đánh giá ban đầu, cống ngầm không phải là nguyên nhân trực tiếp gây hư hỏng nền, mặt đường lần này.

Theo UBND xã Bình Điền, đến nay sự cố sụt lún Quốc lộ 49 đã được khắc phục xong, việc lưu thông trên tuyến trở lại bình thường.

sut-lun-1.jpg
Điểm sụt lún đã được xử lý﻿ xong vào chiều 14/12. Ảnh: UBBĐ

Trước đó, trưa 13/12, người dân phát hiện mặt đường Quốc lộ 49 tại vị trí Km 32+200 bị sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngay sau đó, chính quyền xã Bình Điền phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP. Huế) đã kịp thời có mặt, đặt biển cảnh báo và tổ chức cảnh giới, hướng dẫn phương tiện qua lại an toàn.

Ngọc Văn
