Cảnh nứt vỡ nhà cửa, hư hỏng hạ tầng ở nơi sụt lún nhất TPHCM

TPO - Với biên độ lún lên đến 81cm chỉ trong 12 năm, phường An Lạc (TPHCM) đang là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hiện tượng sụt lún đô thị, gây nứt vỡ nhà cửa, hư hỏng hạ tầng.

Theo số liệu từ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ, TPHCM), là nơi ghi nhận mức sụt lún lớn nhất thành phố, với độ hạ nền địa chất lên tới 81cm trong giai đoạn 2005-2017 - cao gấp ba lần mức trung bình toàn thành phố.

Sự biến động mạnh của nền đất tại khu vực này đã khiến hàng loạt công trình dân sinh và công cộng bị nứt gãy, sụt nền, trong khi người dân phải liên tục nâng nền nhà để thích ứng với tình trạng lún đất kéo dài.

Nhiều công trình ở phường An Lạc có dấu hiệu bị sụt lún, nền xi măng bị nứt.

Ghi nhận tại phường An Lạc cho thấy nhiều công trình và nhà dân bị ảnh hưởng rõ rệt. Nhiều vị trí nền xi măng bị nứt gãy, nghiêng dốc hoặc sụt cục bộ.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Lạc là một trong những công trình chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều cột bê tông xuất hiện vết nứt gãy, tạo ra khoảng hở rộng tới 20cm, lộ cả dây điện bên trong. Hệ thống tường bao quanh hai khối nhà diện tích gần 3.000m2 cũng xuất hiện các vết nứt lớn, nền nhà bong tróc và lún sâu.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường An Lạc bị ảnh hưởng do sụt lún.

Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại Trường Tiểu học An Lạc 1, nơi sân trường, khu vực sân bóng rổ và cầu lông xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có nơi nền xi măng lún xuống khoảng 30cm.

Sụt lún ở khu vực Trường Tiểu học An Lạc 1, phường An Lạc.

Không chỉ công trình công cộng, hàng trăm hộ dân sống dọc các tuyến đường 1A, 1B, 1C, 2C, 2D, 2E, 2F và Lê Cơ đang phải sống trong cảnh “đường cao, nhà thấp” sau khi hạ tầng được nâng cấp nhiều lần.

Anh Lê Quốc Thông - ngụ đường Lê Cơ - chia sẻ: “Khu vực đường Lê Cơ và các tuyến lân cận thường xuyên ngập do mưa lớn kết hợp triều cường. Khu vực thuộc vùng trũng thấp, thêm vào tình trạng sụt lún, cho nên, bà con ở khu vực phải xây dựng nhà có nền thật cao”.

Đường Lê Cơ và loạt tuyến đường lân cận như 1A, 1B, 1C, 2C, 2D, 2E, 2F đang được nâng cấp để chống ngập.

Anh Nguyễn Vĩnh Tông, người dân sinh sống trên đường 2D (phường An Lạc), chia sẻ: “Hiện khu vực đang có dự án nâng nền đường và làm hệ thống thoát nước. Đường thì nâng lên, còn nền nhà mình lại thấp xuống, nền nhà chỗ nào cũng nứt. Cứ vài năm là phải vá, sửa lại cho an toàn, chứ để vậy sợ mưa xuống nước tràn vào hết".

Theo thống kê, tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi sụt lún trên toàn TPHCM khoảng 239km², tập trung chủ yếu ở các khu vực Bình Chánh, Bình Tân và Nhà Bè - những nơi có địa chất yếu và tốc độ đô thị hóa nhanh.

Cầu đi bộ số 2 trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc cũng xảy ra tình trạng sụt lún. Ảnh tư liệu: Hữu Huy

Nhiều công trình dân sinh và công cộng ở phường An Lạc bị sụt lún.

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND phường An Lạc, cho biết tình trạng lún nền đã được ghi nhận từ nhiều năm trước và có tính quy luật địa chất tự nhiên.

“Khu vực này vốn nằm trong vùng trũng thấp, chịu ảnh hưởng của thủy triều và mực nước dâng theo từng mùa. Các cơ quan chuyên môn đã khảo sát và kết luận đây là biến động địa chất mang tính quy luật, không phải sự cố bất thường”- ông Khánh thông tin.

Ông Khánh cho biết thêm, một số công trình cũ như trụ sở phường hay trung tâm văn hóa đã nhiều lần được nâng nền, lát lại gạch để hạn chế tác động. Riêng với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, ông khẳng định: “Kết cấu chịu lực chính của công trình vẫn ổn định, không ghi nhận dấu hiệu nứt dầm, lún móng hay nguy cơ mất an toàn".

Hiện UBND phường An Lạc đã giao các đơn vị chuyên môn khảo sát, đo đạc và lập phương án gia cố nền cho các hạng mục bị ảnh hưởng. Song song đó, địa phương cũng đang nâng cấp đồng bộ các tuyến đường nội bộ nhằm cải thiện khả năng thoát nước trong mùa mưa, hạn chế tác động tiêu cực từ sụt lún.