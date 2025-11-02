Khẩn trương gia cố đê sông Gò Chàm bị sụt lún, rò rỉ nước

Sáng 2/11, trao đổi với Tiền Phong, bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng đã được huy động để tiến hành gia cố đê sông Gò Chàm, đoạn qua địa phận thôn An Cửu.
Theo lãnh đạo xã, mưa lớn những ngày qua khiến lượng nước từ đầu nguồn đổ về sông Gò Chàm dâng cao. Sáng 1/11, Tổ xung kích thôn An Cửu tuần tra phát hiện đoạn đê sông Gò Chàm bị sụt lún, nước rò rỉ chảy qua thân đê khoảng 10m.
Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã khẩn trương triển khai ngay phương án “4 tại chỗ“, huy động lực lượng xung kích của xã và các thôn cùng với bà con người dân kịp thời khắc phục, không để xảy ra xói lở vỡ đê, đảm bảo an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão.
Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn và việc điều tiết tăng lưu lượng nước từ Hồ Định Bình, mực nước ở hạ nguồn Sông Kôn chảy qua địa bàn xã Tuy Phước Bắc tăng nhanh, gây ngập và tạm thời chia cắt một số tuyến đường trên địa bàn xã, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng túc trực 24/24, cắm biển cảnh báo và lắp đèn tín hiệu ban đêm, tuyệt đối không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm.