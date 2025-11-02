Gia Lai: Khẩn trương gia cố đê sông Gò Chàm bị sụt lún, rò rỉ nước

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến mực nước sông Gò Chàm (tỉnh Gia Lai) dâng cao, gây sụt lún và rò rỉ nước trên đoạn đê dài khoảng 10m qua thôn An Cửu (xã Tuy Phước Bắc). Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương gia cố.

Sáng 2/11, trao đổi với Tiền Phong, bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, các lực lượng đã được huy động để tiến hành gia cố đê sông Gò Chàm, đoạn qua địa phận thôn An Cửu.

Theo lãnh đạo xã, mưa lớn những ngày qua khiến lượng nước từ đầu nguồn đổ về sông Gò Chàm dâng cao. Sáng 1/11, Tổ xung kích thôn An Cửu tuần tra phát hiện đoạn đê sông Gò Chàm bị sụt lún, nước rò rỉ chảy qua thân đê khoảng 10m.

Vị trí bị sụt lún, rò rỉ nước.

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã khẩn trương triển khai ngay phương án “4 tại chỗ“, huy động lực lượng xung kích của xã và các thôn cùng với bà con người dân kịp thời khắc phục, không để xảy ra xói lở vỡ đê, đảm bảo an toàn các tuyến đê trong mùa mưa bão.

Các lực lượng được huy động để tiến hành gia cố.

Theo lãnh đạo địa phương, đê Gò Chàm đã được bê tông tường chắn thân, nhưng do lâu năm nên xuống cấp. Mặt đê là đê đất nên xảy ra rò rỉ, thấm thấu vào thân đê.