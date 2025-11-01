Tổ trưởng an ninh ở Gia Lai lao xuống dòng nước xiết cứu người trong đêm

TPO - Nghe tin một người dân bị nước cuốn trôi giữa đêm, anh Nguyễn Công Vân - Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn Mỹ Thạch (xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) đã không ngần ngại lao xuống dòng nước xiết để cứu người gặp nạn.

Lực lượng đưa xe máy của ông T. lên bờ. Clip: ĐVCC.

Ngày 1/11, trao đổi với báo Tiền Phong, ông Lê Hà An - Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp, cho biết, tới đây sẽ có khen thưởng đối với anh Nguyễn Công Vân - Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự (ANTT) thôn Mỹ Thạch, vì hành động dũng cảm cứu người bị nước cuốn trôi.

Thông tin ban đầu, đêm 30/10, ông N.C.T (SN 1984, thôn Mỹ Thạch, xã Bình Hiệp) di chuyển qua bờ tràn đoạn từ thôn Phú Hưng đi Thuận Hòa không may bị dòng nước cuốn trôi cả người cùng xe.

Nhận được tin báo, anh Vân đang trực cùng Tổ ANTT của thôn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an xã Bình Hiệp tổ chức cứu nạn. Không ngần ngại hiểm nguy, anh Vân nhảy xuống dòng nước chảy xiết để ứng cứu.

Sau gần 15 phút vật lộn với nước lũ, ông T. được đưa lên bờ an toàn trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn. Chiếc xe máy của ông T. sau đó cũng được trục vớt.