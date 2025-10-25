2 công dân dũng cảm lao xuống sông cứu người phụ nữ nhảy cầu

TPO - Phát hiện người phụ nữ nhảy cầu, 2 người đàn ông đã dũng cảm nhảy xuống sông cứu.

Ngày 25/10, UBND xã La Ngà (tỉnh Đồng Nai) tổ chức trao thưởng đột xuất cho 2 công dân có hành động dũng cảm cứu người.

Hai công dân được khen thưởng là ông Lưu Quốc Tuấn và ông Nguyễn Văn Mướt đã có hành động cứu người nhảy cầu.

Lãnh đạo địa phương khen thưởng 2 công dân dũng cảm cứu người

Trước đó, vào lúc 12h30 ngày 23/10, ông Lưu Quốc Tuấn (45 tuổi trú tại ấp Trà Cổ 5, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe mô tô từ hướng xã Tân Phú về xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.

Khi lưu thông đến cầu La Ngà, ông Tuấn phát hiện một người phụ nữ dừng xe đạp trên cầu có biểu hiện leo lên thành cầu tự tử nên ông Tuấn quay xe lại, hô hoán. Lúc này, người phụ nữ đã nhảy xuống sông. Không ngại nguy hiểm, ông Tuấn nhảy xuống sông bơi cứu nạn nhân.

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Văn Mướt (66 tuổi) sống ở bè cá trên sông La Ngà phát hiện sự việc nên bơi ra cứu người. Cả hai người đã cứu, đưa được nạn nhân vào bờ an toàn và báo với Công an xã. Người phụ nữ nhảy cầu được cứu sống là chị V.T.Ng. (ngụ tại xã La Ngà, tỉnh Đồng Nai).

Trước hành động dũng cảm, nhân văn và kịp thời cứu người trong cơn nguy hiểm, Công an xã La Ngà đã đề xuất Chủ tịch UBND xã La Ngà khen thưởng đột xuất đối với anh Lưu Quốc Tuấn và ông Nguyễn Văn Mướt nhằm biểu dương tinh thần quả cảm, trách nhiệm vì cộng đồng của 2 công dân tiêu biểu.