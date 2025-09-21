Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhân viên gác chắn dũng cảm cứu người ngay trước mũi tàu

Lộc Liên
TPO - Ngay khi tàu SE6 chuẩn bị lao đến với tốc độ cao trong đêm tối, anh Nguyễn Sơn Oánh - nhân viên gác chắn thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình - đã lao ra kéo một người đàn ông vừa bị ngã văng vào giữa lòng đường sắt.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), sự việc xảy ra lúc 0 giờ 3 phút hôm nay (21/9) tại đường ngang dân sinh trên địa bàn xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Video toàn cảnh vụ việc nhân viên đường sắt cứu người trước mũi tàu SE6. Nguồn: VNR.

Khi tàu áp sát và chuẩn bị qua đường ngang, một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy biển số tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ tông thẳng vào dàn chắn bên trái, rồi ngã văng vào giữa lòng đường sắt.

Lập tức, nhân viên gác chắn là anh Nguyễn Sơn Oánh lao vào kéo người đàn ông ra khỏi đường ray, cứu sống nạn nhân trong gang tấc. Vụ việc khiến tàu SE6 phải dừng gần 30 phút để giải quyết, còn xe máy bị hư hỏng nặng.

Camera hành trình trên đầu máy ghi lại, từ lúc nạn nhân ngã xuống đường ray đến khi tàu lao qua chỉ vỏn vẹn 3-4 giây. Ngay sau đó, tổ tàu SE6 đã nhanh chóng đưa người đàn ông đi cấp cứu, trong khi chiếc xe máy bị tàu tông, kéo rê một đoạn hơn 150m trước khi dừng lại.

Đại diện VNR cho biết sẽ khen thưởng kịp thời và đề nghị khen cấp cao đối với hành động dũng cảm của anh Nguyễn Sơn Oánh.

untitled-2.png
Anh Nguyễn Sơn Oánh - nhân viên gác chắn thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình. Ảnh: VNR.

Đây không phải lần đầu tiên nhân viên ngành đường sắt quên mình cứu người. Trước đó, vào đêm 24/8 tại đường ngang dân sinh khu Long Khánh - Dầu Giây (Đồng Nai), khi tàu SE12 chuẩn bị đi qua, hai nhân viên gác chắn là Đặng Thị Mai Len và Hồ Thị Mến đã kịp thời phát hiện một người đi xe máy tông thẳng vào dàn chắn. Nhờ tín hiệu khẩn cấp và sự phối hợp nhanh chóng, họ đã cứu được người và phương tiện khỏi tai nạn.

Trước đó, khoảng 21h25 ngày 22/8, tại đường ngang dân sinh giao với đường Hùng Vương, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cũng có một thanh niên chạy xe máy biển số TPHCM tông vào barie số 1, ngã trên đường ray, khi tàu sắp chạy qua. Nhận cảnh báo nguy hiểm, tàu SE4 kịp dừng lại, tránh va chạm.

Lộc Liên
