Bộ Công an khen thưởng đột xuất Công an Lâm Đồng trong đấu tranh phòng chống tội phạm

TPO - Bộ Công an vừa có quyết định thưởng đột xuất cho nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng sau những chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ngày 30/8, Bộ Công an đã ban hành quyết định khen thưởng đột xuất cho nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng vì những chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm thời gian qua.

Theo đó, ba đơn vị gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, mỗi đơn vị được khen thưởng 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Tham mưu và Công an xã Quảng Sơn cũng được khen thưởng, mỗi đơn vị 15 triệu đồng.

Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng nhận quyết định khen thưởng.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian ngắn, lực lượng của đơn vị đã liên tiếp lập nên nhiều chiến công lớn. Nổi bật là việc triệt phá ổ nhóm tội phạm mạng, bắt giữ 5 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, thu giữ tang vật trị giá hàng chục tỷ đồng. Đây được đánh giá là “cú đấm thép” giáng vào các đường dây lừa đảo tinh vi đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.

Tiếp đó, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp bắt giữ 4 đối tượng mua bán hóa đơn trái phép, thu giữ 73 máy tính, 322 con dấu cùng nhiều tài liệu quan trọng.

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 8/2025, Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã biểu dương và nhấn mạnh đây là minh chứng rõ rệt cho bản lĩnh, sự mưu trí và quyết tâm cao độ của lực lượng công an địa phương.

Cũng theo báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng tháng 8/2025 cho thấy nhiều kết quả nổi bật: tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 87,29% (151/181 vụ), xử phạt 25 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng và môi trường.