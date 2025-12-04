Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng chi 10 tỷ đồng gia cố taluy, xử lý sụt lún tuyến ĐT601

Duy Quốc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP Đà Nẵng bố trí khoảng 10 tỷ đồng để triển khai công trình khẩn cấp nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, sụt lún trên tuyến đường ĐT601 (thuộc phường Hải Vân) sau các đợt mưa lũ vừa qua.

Theo đó, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2817/QĐ-UBND về việc triển khai xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông và sửa chữa kiên cố đoạn đường bị sụt lún, hư hỏng trên tuyến ĐT601.

Tuyến Km8+360 - Km8+520 đường ĐT601 (phường Hải Vân) là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 12 và các đợt mưa lớn kéo dài. Việc sớm triển khai khắc phục sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong mùa mưa lũ năm 2025 và các năm tiếp theo.

tp-satlotuyenduonghbimg-5022.jpg
Đà Nẵng chi 10 tỷ đồng gia cố taluy, xử lý sụt lún tuyến ĐT601. Ảnh: Duy Quốc

Cụ thể, UBND thành phố giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng quản lý và tổ chức thực hiện. Đơn vị thi công sử dụng cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực SW, chiều dài cọc dự kiến L=10m÷12m, đóng dọc ta luy âm phạm vi sạt lở, đảm bảo xuyên sâu vào lớp địa chất tốt, ổn định, kết hợp với các giải pháp thoát nước ngầm, nước mặt.

Thiết kế dầm bằng bê tông cốt thép liên kết hệ cọc ván. Hoàn trả mái taluy, gia cố bằng tấm bê tông xi măng kết hợp khung giăng, chân khay bằng BTCT. Bố trí hộ lan mềm thay thế cọc tiêu gờ chắn bánh hiện trạng đã hư hỏng.

tp-satlotuyenduonghbimg-5020.jpg
tp-satlotuyenduonghbimg-5011.jpg
Tuyến DT601 sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lũ lớn vừa qua.

Dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2026, trong đó phần thi công chính sẽ được hoàn tất trước Tết Nguyên đán để đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm.

UBND thành phố yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng triển khai lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công; lập và hoàn chỉnh hồ sơ phương án khắc phục; tổ chức thi công, nghiệm thu cùng các công việc khác phục vụ xây dựng công trình khẩn cấp theo đúng quy định.

Ngoài ra, Ban QLDA cũng có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình theo quy định; chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình.

Duy Quốc
#Đà Nẵng #đường ĐT601 #sụt lún #gia cố taluy #khắc phục thiên tai #hư hỏng #đảm bảo giao thông #xây dựng công trình khẩn cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục