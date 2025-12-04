Đà Nẵng chi 10 tỷ đồng gia cố taluy, xử lý sụt lún tuyến ĐT601

TPO - UBND TP Đà Nẵng bố trí khoảng 10 tỷ đồng để triển khai công trình khẩn cấp nhằm khắc phục tình trạng hư hỏng, sụt lún trên tuyến đường ĐT601 (thuộc phường Hải Vân) sau các đợt mưa lũ vừa qua.

Theo đó, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2817/QĐ-UBND về việc triển khai xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông và sửa chữa kiên cố đoạn đường bị sụt lún, hư hỏng trên tuyến ĐT601.

Tuyến Km8+360 - Km8+520 đường ĐT601 (phường Hải Vân) là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 12 và các đợt mưa lớn kéo dài. Việc sớm triển khai khắc phục sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong mùa mưa lũ năm 2025 và các năm tiếp theo.

Đà Nẵng chi 10 tỷ đồng gia cố taluy, xử lý sụt lún tuyến ĐT601. Ảnh: Duy Quốc

Cụ thể, UBND thành phố giao Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng quản lý và tổ chức thực hiện. Đơn vị thi công sử dụng cọc ván bê tông cốt thép dự ứng lực SW, chiều dài cọc dự kiến L=10m÷12m, đóng dọc ta luy âm phạm vi sạt lở, đảm bảo xuyên sâu vào lớp địa chất tốt, ổn định, kết hợp với các giải pháp thoát nước ngầm, nước mặt.

Thiết kế dầm bằng bê tông cốt thép liên kết hệ cọc ván. Hoàn trả mái taluy, gia cố bằng tấm bê tông xi măng kết hợp khung giăng, chân khay bằng BTCT. Bố trí hộ lan mềm thay thế cọc tiêu gờ chắn bánh hiện trạng đã hư hỏng.

Tuyến DT601 sạt lở nghiêm trọng sau các đợt mưa lũ lớn vừa qua.

Dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2026, trong đó phần thi công chính sẽ được hoàn tất trước Tết Nguyên đán để đảm bảo an toàn giao thông dịp cao điểm.

UBND thành phố yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng triển khai lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công; lập và hoàn chỉnh hồ sơ phương án khắc phục; tổ chức thi công, nghiệm thu cùng các công việc khác phục vụ xây dựng công trình khẩn cấp theo đúng quy định.

Ngoài ra, Ban QLDA cũng có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng công trình theo quy định; chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ hoàn thành công trình.