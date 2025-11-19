Tìm thấy một thi thể trong vụ sạt lở khiến 3 người mất tích ở Đà Nẵng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoài Văn
TPO - Lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể nghi là một trong 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng)

Chiều 19/11, lãnh đạo xã Hùng Sơn (huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng) xác nhận, vừa tìm được thi thể tại khu vực sạt lở ở thôn Pứt.

5b205670a19c2dc2748d.jpg
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể tại khu vực sạt lở ở thôn Pứt, xã Hùng Sơn, Đà Nẵng.

Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ đã phát hiện thi thể.

Thi thể được tìm thấy cách vị trí sạt đỉnh núi khoảng 1km, tại khu vực nhà rẫy của vợ chồng công an viên thôn Pứt là anh Zơrâm Nhô – một trong 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi hôm 14/11.

Hiện lực lượng cứu hộ đang đưa thi thể lên bờ, đồng thời tiến hành nhận dạng và tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích.

726e54c74315cf4b9604.jpg
Khu vực sạt lở khiến 3 người mất tích.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, khoảng 9h30 ngày 14/11, tại thôn Pứt, đoạn đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry khoảng 250m, đã xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn.

Vụ việc khiến 3 người dân đi làm rẫy nghi bị vùi lấp, gồm ông Zơrâm Nhô (công an viên thôn), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút (cùng trú thôn Pứt, xã Hùng Sơn). Sạt lở cũng vùi lấp hoàn toàn 5 nhà canh rẫy, làm hư hỏng khoảng 200m đường liên xã và gây thiệt hại khoảng 20ha lúa nước, hoa màu của người dân.

Hoài Văn
