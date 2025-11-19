Núi phát ra tiếng nổ lớn, lực lượng tìm kiếm 3 người nghi bị vùi phải rút lui

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hoài Văn
TPO - Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích thì một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ khu vực sạt lở cũ. Đất đá tiếp tục sạt xuống, buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương rút khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Sáng 19/11, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (thuộc huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng), cho biết, thời tiết diễn biến bất lợi, tiếp tục xảy ra sạt lở khiến công tác tìm kiếm 3 nạn nhân nghi bị vùi lấp phải tiếp tục tạm dừng.

4a66244c00af8cf1d5be.jpg
Ngọn núi sạt lở phát ra tiếng nổ lớn. Ảnh xã Hùng Sơn
726e54c74315cf4b9604.jpg
Hiện trường vụ sạt lở nghi vùi lấp 3 người

Theo đó, sáng cùng ngày, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích thì một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ khu vực sạt lở cũ. Sau đó, đất đá tiếp tục tràn xuống, buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương rút khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Trước đó, vào khoảng 14h chiều 18/11, tại ngọn núi đối diện điểm sạt lở này cũng đã xảy ra một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu vực. Chính quyền địa phương đã khẩn cấp di dời 9 hộ với 40 nhân khẩu của hai thôn Ating và Arooi ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí về trường tiểu học để đảm bảo an toàn.

bf84f6a5d3465f180657.jpg
Lực lượng chức năng di dời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm.

Theo lãnh đạo xã, tình trạng trên cho thấy nền địa chất khu vực đang rất yếu, nguy cơ sạt lở vẫn còn tiếp diễn, nhất là trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài, đất đá ngậm nước và mất liên kết.

Hiện lực lượng chức năng đang túc trực theo dõi sát sao, đánh giá lại mức độ an toàn của khu vực, đồng thời tranh thủ từng thời điểm thuận lợi để tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Hoài Văn
