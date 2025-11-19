Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 xuyên đêm ứng cứu sạt lở ở Đà Nẵng

TPO - Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đã khẩn cấp ứng cứu, gia cố bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) trước mưa lũ lớn, bảo vệ an toàn cho người dân trong đêm tối.

Ngày 19/11, Quân khu 5 cho biết, rạng sáng cùng ngày, mưa lớn và lũ thượng nguồn làm bờ kè thôn An Lương (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở, uy hiếp hơn 500 hộ dân.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ ứng cứu trong đêm.

Nhận tin báo, Quân khu 5 chỉ đạo cơ động khẩn cấp, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố và tăng cường 200 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315. Chưa đến một giờ, hơn 500 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường.

Trước đó, lực lượng đã gia cố hơn 500m bờ kè nhưng mưa lũ tiếp tục gây xói lở. Tại hiện trường, nước dâng cao, dòng chảy xiết; các tổ công tác khẩn trương vận chuyển bao đất, dựng rọ thép gia cố tạm.

Xuyên đêm quân và dân ứng cứu kè An Lương.

Cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên đêm, ăn uống tạm để giữ sức, quyết tâm bảo vệ khu dân cư.

Quân khu 5 cho biết, hiện lực lượng vẫn duy trì quân số, tiếp tục kiểm tra, gia cố và phối hợp địa phương đề xuất giải pháp công trình bảo đảm an toàn lâu dài cho nhân dân An Lương.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã có quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở kè An Lương (xã Duy Nghĩa).