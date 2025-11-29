Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người dân Đà Nẵng thấp thỏm lo sạt lở khu vực núi Sọ

Duy Quốc

TPO - Sau các đợt mưa lũ lớn vừa qua, nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện tại khu vực núi Sọ (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), khiến những hộ dân sinh sống nơi đây lo ngại nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Người dân Đà Nẵng thấp thỏm lo sạt lở khu vực núi Sọ. Video: Duy Quốc.
tp-slnuiso-13.jpg
Sau các đợt mưa lũ lớn vừa qua, khu vực núi Sọ (thôn An Ngãi Tây, phường Hòa Khánh) xuất hiện nhiều điểm sạt lở mới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các hộ dân sống dưới chân núi. Ảnh: Duy Quốc.
tp-slnuiso-7.jpg
tp-slnuiso-10.jpg
Theo ghi nhận, nhiều vệt đất đá đã trượt dài trên sườn núi, trong đó có những vị trí chỉ cách nhà dân vài mét. Nhiều tảng đá lớn nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục rơi xuống khi mưa lớn kéo dài.
tp-slnuiso-4.jpg
Người dân địa phương cho biết tình trạng sạt lở đã diễn ra nhiều năm nay. Sau mỗi đợt mưa lớn, đất đá từ sườn núi lại tràn xuống sát mặt đường, gây mất an toàn và khiến họ luôn sống trong cảnh bất an.
tp-slnuiso-1.jpg
Bà Nguyễn Thị Vững (thôn An Ngãi Tây) cho biết mỗi khi mưa bão, gia đình bà phải thu dọn đồ đạc, mang theo giấy tờ quan trọng đi tránh trú tạm. “Trời mưa to nước từ núi chảy xuống kéo theo đất đá. Tối nằm ngủ nghe tiếng mưa là lo đất đá sạt xuống. Nhà có 4 người, có cháu nhỏ, cứ nghe dự báo thời tiết là chúng tôi phải đi ngay chứ không dám ở lại”, bà Vững chia sẻ.
tp-slnuiso-6.jpg
Chị Nguyễn Thị Mai Vân, người sống dưới chân núi, cho biết mỗi năm gia đình đều nơm nớp lo sợ, dù khu vực đã được gia cố bằng hệ thống rọ đá, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn. “Chúng tôi mong chính quyền sớm có phương án tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống, không phải thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến”, chị Vân nói.
tp-slnuiso-2.jpg
tp-slnuiso.jpg
Nhiều nhà dân sống thấp thỏm dưới chân núi.
tp-slnuiso-8.jpg
tp-slnuiso-9.jpg
Các điểm có nguy cơ sạt trượt cao khi mưa lớn.
tp-slnuiso-12.jpg
tp-slnuiso-11.jpg
Lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh cho biết phường đã nắm rõ tình hình sạt lở tại khu vực núi Sọ và đã đề xuất thành phố phương án di dời các hộ dân sinh sống trong vùng nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão.
Duy Quốc
#Đà Nẵng #sạt lở núi Sọ #mất an toàn #người dân mong tái định cư #đất đá sạt trượt #gây nguy hiểm #sạt lở

Xem thêm

Cùng chuyên mục