Người dân Đà Nẵng thấp thỏm lo sạt lở khu vực núi Sọ

TPO - Sau các đợt mưa lũ lớn vừa qua, nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện tại khu vực núi Sọ (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), khiến những hộ dân sinh sống nơi đây lo ngại nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.