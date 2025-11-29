Người dân Đà Nẵng thấp thỏm lo sạt lở khu vực núi Sọ

TPO - Sau các đợt mưa lũ lớn vừa qua, nhiều điểm sạt lở mới xuất hiện tại khu vực núi Sọ (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), khiến những hộ dân sinh sống nơi đây lo ngại nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Theo ghi nhận, nhiều vệt đất đá đã trượt dài trên sườn núi, trong đó có những vị trí chỉ cách nhà dân vài mét. Nhiều tảng đá lớn nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục rơi xuống khi mưa lớn kéo dài.
Nhiều nhà dân sống thấp thỏm dưới chân núi.
Các điểm có nguy cơ sạt trượt cao khi mưa lớn.
Lãnh đạo UBND phường Hòa Khánh cho biết phường đã nắm rõ tình hình sạt lở tại khu vực núi Sọ và đã đề xuất thành phố phương án di dời các hộ dân sinh sống trong vùng nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa bão.