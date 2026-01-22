Đối tượng bất hảo đánh phụ nữ mang thai trước cổng bệnh viện

TPO - Dù có nhân thân xấu với hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, một đối tượng ở Đắk Lắk vẫn tiếp tục hành hung cả phụ nữ đang mang thai gây bức xúc dư luận.

Sáng 22/1, một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Trần Triệu Quí (SN 2000, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, đối tượng này đã hành hung một phụ nữ mang thai ngay trước cổng Bệnh viện gây bức xúc dư luận. Đây được xem là vụ án trọng điểm nhằm răn đe các đối tượng có hành vi xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào khoảng 1h10 ngày 21/9, tại khu vực cổng phía Đông của Bệnh viện đa khoa Phú Yên, thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Quí đã gây ra một cảnh tượng hỗn loạn.

Đối tượng Quí tại tòa.

Đối tượng này liên tục chửi bới, đe dọa lớn tiếng và có hành vi hung hãn, dùng tay chân và dép đánh tới tấp chị Lê Thị Kim Ngân (đang mang thai) và bà Huỳnh Thị Thu Thủy. Hành động côn đồ ngay tại môi trường y tế không chỉ gây náo loạn, khiến người dân bức xúc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của bệnh viện và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình điều tra cho thấy, bị cáo Quí có nhân thân rất xấu. Đối tượng này liên tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản. Đáng chú ý, Quí từng có một tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng may mắn thoát án hình sự do phía bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.

Tuy nhiên, thay vì tu tâm dưỡng tính, Quí lại tiếp tục coi thường pháp luật. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khẳng định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng và an toàn của công dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Triệu Quí 6 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.