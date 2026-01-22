Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đối tượng bất hảo đánh phụ nữ mang thai trước cổng bệnh viện

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù có nhân thân xấu với hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật, một đối tượng ở Đắk Lắk vẫn tiếp tục hành hung cả phụ nữ đang mang thai gây bức xúc dư luận.

Sáng 22/1, một lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã đưa vụ án ra xét xử đối với bị cáo Trần Triệu Quí (SN 2000, trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, đối tượng này đã hành hung một phụ nữ mang thai ngay trước cổng Bệnh viện gây bức xúc dư luận. Đây được xem là vụ án trọng điểm nhằm răn đe các đối tượng có hành vi xâm phạm trật tự công cộng và an toàn xã hội.

Theo cáo trạng, sự việc xảy ra vào khoảng 1h10 ngày 21/9, tại khu vực cổng phía Đông của Bệnh viện đa khoa Phú Yên, thuộc phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Quí đã gây ra một cảnh tượng hỗn loạn.

3684975847696365800.jpg
Đối tượng Quí tại tòa.

Đối tượng này liên tục chửi bới, đe dọa lớn tiếng và có hành vi hung hãn, dùng tay chân và dép đánh tới tấp chị Lê Thị Kim Ngân (đang mang thai) và bà Huỳnh Thị Thu Thủy. Hành động côn đồ ngay tại môi trường y tế không chỉ gây náo loạn, khiến người dân bức xúc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của bệnh viện và tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình điều tra cho thấy, bị cáo Quí có nhân thân rất xấu. Đối tượng này liên tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như cố ý gây thương tích và huỷ hoại tài sản. Đáng chú ý, Quí từng có một tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, nhưng may mắn thoát án hình sự do phía bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố.

Tuy nhiên, thay vì tu tâm dưỡng tính, Quí lại tiếp tục coi thường pháp luật. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khẳng định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng và an toàn của công dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Triệu Quí 6 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hồ Nam
#bệnh viện #Đắk Lắk #xử phạt #gây rối #phụ nữ mang thai #bạo lực #pháp luật

Xem thêm

Cùng chuyên mục