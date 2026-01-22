Chủ nợ làm giả giấy ủy quyền để rút tiền bảo hiểm của công nhân thất nghiệp

TPO - Hóa làm giả 3 giấy ủy quyền để rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần của công nhân

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa (44 tuổi, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến 2022, Hóa làm nghề buôn bán quần áo tại các Công ty trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai). Ngoài buôn bán quần áo, Hóa cho công nhân vay tiền để lấy lãi hàng tháng với hình thức thế chấp sổ bảo hiểm xã hội.

Trong khoảng thời gian trên, do dịch bệnh COVID 19 bùng phát, các Công ty tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cắt giảm nhân sự, dẫn đến nhiều công nhân vay tiền của Hóa phải nghỉ việc, không có thu nhập nên không có khả năng trả lãi cho Hóa.

Để thu tiền gốc và lãi cho vay, Hóa yêu cầu người vay tiền ký giấy ủy quyền cho Hóa thực hiện rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Sau khi rút tiền, Hóa sẽ lấy tiền gốc, lãi, chi phí rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và trả lại tiền còn thừa cho người vay.

Đối với những trường hợp người vay không ký giấy ủy quyền, Hóa giả chữ ký của người ủy quyền, sau đó thuê đối tượng (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy ủy quyền để làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Hóa đã sử dụng 3 giấy ủy quyền giả chữ ký, con dấu của Văn phòng Công chứng H.M.K làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần với tổng số tiền gần 247 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan điều tra thông báo đến những cá nhân có thế chấp sổ Bảo hiểm xã hội cho Trịnh Thị Hóa trình báo với cơ quan chức năng để làm việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.