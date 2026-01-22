Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chủ nợ làm giả giấy ủy quyền để rút tiền bảo hiểm của công nhân thất nghiệp

Mạnh Thắng- Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hóa làm giả 3 giấy ủy quyền để rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần của công nhân

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa (44 tuổi, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

gia-ho-so.jpg
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2020 đến 2022, Hóa làm nghề buôn bán quần áo tại các Công ty trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai). Ngoài buôn bán quần áo, Hóa cho công nhân vay tiền để lấy lãi hàng tháng với hình thức thế chấp sổ bảo hiểm xã hội.

Trong khoảng thời gian trên, do dịch bệnh COVID 19 bùng phát, các Công ty tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cắt giảm nhân sự, dẫn đến nhiều công nhân vay tiền của Hóa phải nghỉ việc, không có thu nhập nên không có khả năng trả lãi cho Hóa.

Để thu tiền gốc và lãi cho vay, Hóa yêu cầu người vay tiền ký giấy ủy quyền cho Hóa thực hiện rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Sau khi rút tiền, Hóa sẽ lấy tiền gốc, lãi, chi phí rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và trả lại tiền còn thừa cho người vay.

Đối với những trường hợp người vay không ký giấy ủy quyền, Hóa giả chữ ký của người ủy quyền, sau đó thuê đối tượng (chưa rõ lai lịch) làm giả giấy ủy quyền để làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần.

Hóa đã sử dụng 3 giấy ủy quyền giả chữ ký, con dấu của Văn phòng Công chứng H.M.K làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần với tổng số tiền gần 247 triệu đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan điều tra thông báo đến những cá nhân có thế chấp sổ Bảo hiểm xã hội cho Trịnh Thị Hóa trình báo với cơ quan chức năng để làm việc nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp.

Mạnh Thắng- Hương Chi
#bảo hiểm xã hội #giấy tờ giả #đồng nai #trịnh thị hóa #rút tiền bảo hiểm #đấu tranh tội phạm #công an tỉnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục