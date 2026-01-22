Giám đốc lĩnh án vì lừa bán đất xây trường học trong Khu đô thị thành phố Giao Lưu

TPO - Với cáo buộc lừa bán đất xây trường học trong Khu đô thị thành phố Giao Lưu (Hà Nội), bị cáo Nguyễn Quang Thuật (Giám đốc Công ty giáo dục tiên tiến Toàn Cầu), bị tòa tuyên mức án 7 năm 6 tháng tù.

Khu đất của doanh nghiệp có nhiều cổ đông sở hữu

Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, Giám đốc Công ty giáo dục tiên tiến Toàn Cầu - GAV) mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo trạng xác định, Công ty GAV từng có các cổ đông là Tập đoàn Geleximco giữ 55% cổ phần, Công ty Công nghệ xây lắp An Bình 15% và Công ty Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình 30%. Năm 2020, Geleximco chuyển toàn bộ cổ phần tại GAV cho bà Vũ Thị Hương (SN 1972).

Viện Kiểm sát cho rằng, năm 2014, GAV ký hợp đồng với Công ty Đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba về việc GAV được làm chủ đầu tư cấp 2 tại các lô đất NT1, TH, THPT ở Dự án Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Hà Nội. Đổi lại, GAV phải thanh toán cho Vigeba 10% giá trị hợp đồng, tương ứng 13,9 tỷ đồng khi nhận bàn giao mốc giới mặt bằng; thanh toán 90% còn lại khi có văn bản chấp thuận của UBND TP Hà Nội và các sở ngành.

Đến năm 2022, do không đủ điều kiện pháp lý để chuyển nhượng, Công ty Vigeba yêu cầu Công ty GAV bàn giao lại mặt bằng tại lô đất trên. Vigeba khẳng định, đến nay, doanh nghiệp này vẫn là chủ đầu tư tại lô đất NT1, TH, THPT ở Dự án khu đô thị thành phố Giao Lưu.

Trước đó, năm 2017, bà Phạm Bích Ngà được bị cáo Nguyễn Quang Thuật giới thiệu gặp ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch Gleximco kiêm Chủ tịch Vigeba, đề nghị đầu tư xây dựng trường học tại các khu đất nói trên.

Cùng thời gian, bị cáo Nguyễn Quang Thuật đưa giấy tờ thể hiện Công ty GAV đang nhận bàn giao khu đất từ Công ty Vigeba và nói sẽ làm thủ tục để người phụ nữ nói trên đầu tư xây trường học tại đây.

Năm 2018, các bên ký hợp đồng chuyển nhượng dự án, giá hơn 46 tỷ đồng nhưng sau đó không thực hiện.

Quang cảnh Khu đô thị thành phố Giao Lưu.

Tự ý bán đất

Chủ tịch Geleximco Vũ Văn Tiền có lời khai thể hiện, chưa bao giờ đồng ý cho Nguyễn Quang Thuật chuyển nhượng dự án thành phần tại các lô NT1, TH, THPT Khu đô thị thành phố Giao Lưu vì Thuật không phải người quản lý hay nắm chức vụ gì ở Vigeba.

Do không sang nhượng dự án như hợp đồng ký năm 2018 nên các khu đất nói trên vẫn bỏ trống. Đến năm 2019, Thuật giới thiệu dự án này cho ông Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà (Công ty Phát triển nhà) và được ông Tùng đề nghị mua lại các lô đất từ Công ty GAV để xây dựng trường học.

Viện Kiểm sát cáo buộc, dù chưa được các cổ đông của GAV đồng ý nhưng bị cáo Thuật vẫn nhận lời.

Năm 2020, ông Vũ Thanh Tùng, đại diện Công ty Phát triển nhà (bên B), ký văn bản thỏa thuận nhận chuyển nhượng với ông Nguyễn Quang Thuật (bên A); giá trị hơn 101 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng, sau hai ngày ký kết, bên B đã thanh toán cho bên A hơn 38 tỷ đồng vào tài khoản Công ty GAV. Nhận tiền, bị cáo Thuật chuyển 30 tỷ đồng vào tài khoản chứng khoán của bà Vũ Thị Dung, Giám đốc Công ty Ứng dụng công nghệ mới An Bình (đơn vị nắm 15% cổ phần GAV) và rút hơn 8,9 tỷ đồng tiền mặt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Quang Thuật đã chuyển trả ông Tùng 38 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng quy kết, bà Vũ Thị Dung là người ký đề xuất Công ty GAV cho tạm ứng 30 tỷ đồng để sử dụng cho Công ty Ứng dụng công nghệ mới An Bình. Tuy nhiên, Nguyễn Quang Thuật lại chuyển 30 tỷ đồng từ nguồn của ông Vũ Thanh Tùng vào tài khoản chứng khoán của bà Dung để bà kinh doanh trái phiếu.

Bà Dung biết nguồn gốc số tiền này là của Công ty Phát triển nhà đặt cọc cho Công ty GAV nhưng không tham gia vào việc thỏa thuận chuyển nhượng. Tài liệu điều tra không có căn cứ chứng minh bà Dung đồng phạm với Nguyễn Quang Thuật trong hành vi lừa đảo nên cơ quan điều tra không xử lý bà.