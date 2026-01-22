Mang hơn 36.000 USD giả vào Phú Quốc tiêu thụ, người đàn ông Uzbekistan lĩnh 6 năm tù

TPO - Mua USD giả với giá bằng một nửa tiền thật ở nước ngoài, sau đó đưa vào Việt Nam để lưu hành, một người đàn ông quốc tịch Uzbekistan đã bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 6 năm tù giam.

Ngày 22/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nasyrov Odiljon Murzaalimjonovich (SN 1993, quốc tịch Uzbekistan) 6 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2024, Odiljon sang Thổ Nhĩ Kỳ du lịch và quen một người tên Ali (chưa rõ lai lịch). Tại đây, Ali chào bán USD giả với tỷ giá bằng 50% so với tiền thật. Đến tháng 10/2024, Odiljon đã mua 30.000 USD giả (mệnh giá 100 USD/tờ) với giá 15.000 USD thật, đồng thời được cho thêm một số USD giả cùng loại.

Ngày 23/12/2024, Odiljon cùng hai người bạn là Rasulov Isroil Mukhammad Ibrokhim Ugli và Ernazarov Feruzbek Uchkun Ugli nhập cảnh Việt Nam theo diện du lịch, đến đặc khu Phú Quốc và lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn. Toàn bộ số USD giả được Odiljon cất giấu trong hành lý ký gửi.

Bị cáo nghe toà tuyên án. Ảnh: V. Vũ.

Từ ngày 25 - 27/12/2024, Odiljon đã chia USD cho hai người bạn (không cho họ biết đây là tiền giả) rồi cùng nhau đi mua sắm, đổi tiền tại 21 điểm khác nhau trên địa bàn Phú Quốc. Qua đó, nhóm này đã lưu hành tổng cộng 14.400 USD giả, thu lợi bất chính gần 354 triệu đồng bằng tiền mặt và hàng hóa.

Sáng 27/12/2024, sau khi một số người phát hiện số USD nhận được là tiền giả và trình báo cơ quan chức năng, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Odiljon. Khám xét nơi lưu trú của bị cáo, lực lượng chức năng thu giữ thêm 21.900 USD giả cùng nhiều tiền mặt, ngoại tệ thật và tang vật liên quan.

Ngày 5/1/2025, Odiljon bị khởi tố để điều tra. Hai người bạn đi cùng được xác định không biết số USD là tiền giả nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã xuất cảnh về Uzbekistan.

Quá trình điều tra xác định, bị cáo đã tàng trữ và lưu hành tổng cộng 36.300 USD giả (363 tờ mệnh giá 100 USD), trị giá hơn 882 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi. Gia đình bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả, các bị hại không yêu cầu bồi thường thêm.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý tiền tệ, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, du lịch tại địa phương, do đó tuyên phạt mức án 6 năm tù giam nhằm răn đe và phòng ngừa chung.