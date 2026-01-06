Giả danh công an đe dọa người dân nhằm chiếm đoạt tiền

TPO - Ngô Đức Quân dùng một chứng minh Công an nhân dân giả đặt mua trên mạng rồi đến nhà một hộ dân ở Thanh Hóa đe dọa để cưỡng đoạt tài sản thì bị bắt giữ.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Đức Quân (SN 1990, trú phường Ngọc Sơn) và Bùi Thị Linh (SN 1994, vợ Quân) để điều tra làm rõ về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Quân cùng vợ tại cơ quan điều tra.

Theo công an, cuối tháng 12/2025 vừa qua, Công an xã Hoằng Châu tiếp nhận tin báo của ông N.V.U. (trú xã Hoằng Châu) về việc bị người đàn ông tự xưng là Nguyễn Quốc Hoàng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đến nhà ông làm việc vì vợ ông vi phạm pháp luật. Tại đây, đối tượng này đã dùng lời lẽ đe dọa vợ chồng ông U. nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ tin báo, Công an xã Hoằng Châu vào cuộc xác minh, xác định kẻ tự xưng là Ngô Đức Quân nên bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Quân khai do cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân nên nảy sinh ý định giả danh cán bộ công an nhằm uy hiếp tinh thần gia đình ông U. để chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Quân đến nhà ông U. và mang theo một chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Nguyễn Quốc Hoàng (được đối tượng đặt mua trên mạng từ trước). Trước khi đi, Quân có bàn bạc, thống nhất với vợ là Bùi Thị Linh qua điện thoại và được vợ hướng dẫn cách để đe dọa gia đình ông U. phải đưa tiền.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.