Tuyên án tử hình 'ác phụ' dùng xyanua giết chồng và 2 cháu ruột

TPO - Theo HĐXX, hành vi của bị cáo rất man rợ, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục, do đó cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội .

Không còn khả năng cải tạo

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội “Giết người”, 15 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Bích là tử hình.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo rất man rợ, thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục, do đó cần loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội .

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích trước tòa

Tại phiên tòa, Bích khai nhận do chồng cờ bạc, gia đình lâm vào nợ nần, vợ chồng thường xuyên cãi vã nên bị cáo nảy sinh ý định tự tử. Bích tìm hiểu trên mạng xã hội rồi đặt mua xyanua về cất trong nhà.

Sau đó, do mâu thuẫn với chồng, Bích đã cho chất độc vào viên thuốc con nhộng cho chồng uống. Sau khi chồng chết, bị cáo xảy ra mâu thuẫn với anh trai và em gái nên đã tiếp tục dùng xyanua đầu độc 2 người con của anh trai, 1 người con của em gái.

Bị cáo Bích cũng cho biết đã mua bảo hiểm cho chồng và con từ nhiều năm trước. Sau khi chồng chết, bị cáo đã nhận tiền bảo hiểm khoảng 500 triệu đồng.

Nói lời cuối cùng tại phiên tòa, bị cáo Bích khóc, xin lỗi các anh chị em, người thân trong gia đình. Bích thừa nhận: “Lỗi của bị cáo là khó dung tha nhưng mong HĐXX khoan hồng, cho bị cáo có cơ hội gặp lại con gái”.

Người thân đề nghị tòa xử nghiêm

Trong phần xét hỏi, chủ tọa phiên tòa nhận định: bị cáo giết người rất bình thản; bất trung, bất nghĩa, bất hiếu bị cáo đều có khi lần lượt đầu độc giết chồng, giết các cháu ruột của mình đều là trẻ em. Sự hối hận của bị cáo hôm nay là quá muộn.

Có mặt tại phiên tòa, người thân là anh trai và em gái ruột của Bích đề nghị xét xử bị cáo đúng theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa khẳng định, quá trình xét xử thể hiện đầy đủ chứng cứ xác định tội danh của bị cáo như cáo trạng truy tố. Bị cáo phạm tội nhiều lần, làm nhiều người tử vong. Hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cần xử nghiêm minh.

Bị cáo bích khóc, xin lỗi người thân

Từ nhận định trên, đại diện Viện KSND đề nghị HĐXX tuyên mức án đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích từ 15 đến 17 năm tù về tội “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc” và tử hình về tội “Giết người”.