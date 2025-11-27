Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xét xử 'ác phụ' dùng xyanua đầu độc chết 3 người thân

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ mâu thuẫn trong gia đình, Nguyễn Thị Hồng Bích mua chất độc xyanua nhằm đầu độc, giết chết chồng và 3 người cháu.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

bich-xyanua.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, từ việc nợ nần tiền bạc nên Nguyễn Thị Hồng Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua với giá 1 triệu đồng. Trong thời gian này, Bích nảy sinh mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình nên nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc xyanua.

Nạn nhân đầu tiên là ông N.T.T.Th. chồng của Bích. Cụ thể, do ông Th., thường xuyên bài bạc nợ nần nên Bích nảy sinh ý định giết chồng. Biết ông Th. thường uống thuốc tây nên vào ngày 5/1/2023, Bích bỏ chất độc xyanua vào viên thuốc con nhộng (loại thuốc ông Th. thường uống để chữa bệnh). Sau khi ông Th. uống thì nhập viện. Đến ngày 18/10/2023, ông Th. tử vong.

Cuối năm 2023, Bích có mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc với em gái là chị T.T. (ngụ xã Vĩnh Thanh, nay là xã Phước An) nên nảy sinh ý định đầu độc cháu N.K.D. (sinh năm 2017, con gái chị T.) để trả thù.

Ngày 1/1/2024, Bích pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu D. uống khiến cháu tử vong.

Trong quá trình sống chung với gia đình chị T.T.N. (chị dâu của Bích), do thường xảy ra mâu thuẫn nên Bích nảy sinh ý định giết cháu N.H.N. (sinh năm 2012, con chị N.).

Ngày 25/5/2024, Bích đã đưa chai nước pha sẵn chất độc xyanua cho cháu N. uống. Đến ngày 26/5/2024, cháu N. tử vong.

Cùng với cách thức như trên, vào ngày 22/6/2024, Bích tiếp tục pha chất độc xyanua vào một viên thuốc con nhộng đưa cho em N.H.B.Th. (con chị N., 19 tuổi) uống khiến Th. bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM).

Quá trình cấp cứu thì phát hiện trong dạ dày em Th. có chất độc Xyanua. Sau đó, gia đình đã trình báo công an và Bích bị bắt giữ. Em Th. được cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%.

Đối với cái chết của cha và con bị can Bích vào năm 2023, quá trình điều tra không có tài liệu chứng cứ xác định Bích dùng chất độc xyanua đầu độc dẫn đến tử vong.

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình. Hậu quả khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Dự kiến phiên xét xử diễn ra trong một ngày.

Mạnh Thắng
#Nguyễn Thị Hồng Bích #xyanua #đầu độc #xét xử #tội phạm #đồng nai #giết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục