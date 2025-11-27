Xét xử 'ác phụ' dùng xyanua đầu độc chết 3 người thân

TPO - Từ mâu thuẫn trong gia đình, Nguyễn Thị Hồng Bích mua chất độc xyanua nhằm đầu độc, giết chết chồng và 3 người cháu.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, nay là xã Phước An, tỉnh Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, từ việc nợ nần tiền bạc nên Nguyễn Thị Hồng Bích lên mạng tìm mua chất độc xyanua với giá 1 triệu đồng. Trong thời gian này, Bích nảy sinh mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình nên nảy sinh ý định đầu độc các thành viên trong gia đình bằng chất độc xyanua.

Nạn nhân đầu tiên là ông N.T.T.Th. chồng của Bích. Cụ thể, do ông Th., thường xuyên bài bạc nợ nần nên Bích nảy sinh ý định giết chồng. Biết ông Th. thường uống thuốc tây nên vào ngày 5/1/2023, Bích bỏ chất độc xyanua vào viên thuốc con nhộng (loại thuốc ông Th. thường uống để chữa bệnh). Sau khi ông Th. uống thì nhập viện. Đến ngày 18/10/2023, ông Th. tử vong.

Cuối năm 2023, Bích có mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc với em gái là chị T.T. (ngụ xã Vĩnh Thanh, nay là xã Phước An) nên nảy sinh ý định đầu độc cháu N.K.D. (sinh năm 2017, con gái chị T.) để trả thù.

Ngày 1/1/2024, Bích pha thuốc độc vào nước và đưa cho cháu D. uống khiến cháu tử vong.

Trong quá trình sống chung với gia đình chị T.T.N. (chị dâu của Bích), do thường xảy ra mâu thuẫn nên Bích nảy sinh ý định giết cháu N.H.N. (sinh năm 2012, con chị N.).

Ngày 25/5/2024, Bích đã đưa chai nước pha sẵn chất độc xyanua cho cháu N. uống. Đến ngày 26/5/2024, cháu N. tử vong.

Cùng với cách thức như trên, vào ngày 22/6/2024, Bích tiếp tục pha chất độc xyanua vào một viên thuốc con nhộng đưa cho em N.H.B.Th. (con chị N., 19 tuổi) uống khiến Th. bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM).

Quá trình cấp cứu thì phát hiện trong dạ dày em Th. có chất độc Xyanua. Sau đó, gia đình đã trình báo công an và Bích bị bắt giữ. Em Th. được cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%.

Đối với cái chết của cha và con bị can Bích vào năm 2023, quá trình điều tra không có tài liệu chứng cứ xác định Bích dùng chất độc xyanua đầu độc dẫn đến tử vong.

Cơ quan tố tụng xác định đây là vụ án gây chấn động dư luận, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hồng Bích là đặc biệt nguy hiểm, tàn độc, thể hiện sự vô cảm, xem thường pháp luật, nhắm vào chính người ruột thịt đang sống chung trong gia đình. Hậu quả khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Dự kiến phiên xét xử diễn ra trong một ngày.