Pháp luật

Google News

Tin mới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người thương vong ở Huế

Ngọc Văn
TPO - Liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 49B (TP. Huế) khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương, cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải không vi phạm nồng độ cồn hay ma túy.

Chiều 22/1, UBND phường Phong Quảng (TP. Huế) đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường này.

Theo báo cáo, khoảng 6h45 cùng ngày, tại Km 34+450 tuyến Quốc lộ 49B (đoạn qua tổ dân phố Thành Công 2), tài xế Trần Văn Q. (SN 1985, trú phường Phú Xuân, TP. Huế) điều khiển xe ô tô tải ben mang BKS 75A-386.30 lưu thông theo hướng Phong Quảng đi Thuận An.

hien-truong-vu-tngt-tai-hue-9396.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người thương vong ở Huế. Ảnh: Tám Quang

Khi đến vị trí kể trên, xe tải va chạm với hai xe máy và một xe đạp đi ngược chiều, đồng thời va chạm với một xe đạp điện đi cùng chiều.

Hậu quả, em Đ.D.P. (SN 2010, học sinh lớp 10, Trường THPT Tố Hữu) và bà N.T.K.C. (SN 1962, trú tổ dân phố Thành Công 2, Phong Quảng) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, vụ tai nạn còn làm 2 người bị thương; trong đó có người bị thương nhẹ và người còn lại thương nặng hiện được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Thông tin từ Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP. Huế) cho biết, qua kiểm tra ban đầu, tài xế xe tải không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, như tin đã đưa, vào sáng 22/1, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến Quốc lộ 49B đoạn qua phường Phong Quảng (TP. Huế) giữa xe tải chở vật liệu xây dựng với xe máy và xe đạp, khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân khác bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Ngọc Văn
