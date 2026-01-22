Nhóm quái xế Hải Phòng mang mặt nạ sang Quảng Ninh hỗn chiến

TPO - Ngày 22/1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 20 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Yên Tử.

Theo đó, từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện trang mạng xã hội Facebook đăng tải video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển mô tô lạng lách, đánh võng, hò hét, gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông tại khu vực gần vòng xuyến ngã ba Quốc lộ 10, thuộc phường Yên Tử.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, sự việc xảy ra vào khoảng 01h24 ngày 11/1/2026, trên đoạn Km3+400 đến Km0 Quốc lộ 10, thuộc phường Yên Tử, hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí, điều khiển mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét, chửi bới và truy đuổi nhau trên đường, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, khiến người dân hoang mang.

Nhận định tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hậu quả phức tạp, lực lượng chức năng đã phối hợp Công an phường Yên Tử khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng nêu trên.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn, khiêu khích nhau trên mạng xã hội TikTok, một nhóm 13 nam thanh thiếu niên sinh sống tại thành phố Hải Phòng chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng tự chế gắn ống tuýp kim loại, đinh ba, súng ná cao su bắn đạn, vỏ chai thủy tinh, đồng thời mang theo áo phao, mặt nạ và sử dụng xe mô tô di chuyển sang Quảng Ninh để tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau. Khi qua khu vực cầu Đá Bạc, phường Yên Tử, nhóm này gặp và xảy ra mâu thuẫn, khiêu khích, truy đuổi với nhóm 9 nam thanh thiếu niên sinh sống trên địa bàn Quảng Ninh.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Qua thông tin người dân cung cấp và quá trình điều tra, ngày 13/1/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 20 đối tượng để làm rõ. Nhóm này trong độ tuổi 16 đến 22, trú tại thành phố Hải Phòng và một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, đến ngày 19/1/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo thanh thiếu niên chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không tụ tập, mang theo hung khí, tham gia hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời đề nghị gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, giáo dục con em, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.