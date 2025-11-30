Hỗn chiến trong tiệc cưới ở Cần Thơ khiến 3 người thương vong

TPO - Trong lúc nhảy múa tại tiệc cưới ở xã Thạnh Thới An (TP. Cần Thơ), nhóm thanh niên bất ngờ mâu thuẫn rồi lao vào ẩu đả, khiến một người tử vong và hai người bị thương.

Chiều 30/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng liên quan vụ án mạng xảy ra tại một tiệc cưới ở xã Thạnh Thới An đêm 29/11.

Hai người bị bắt gồm Trịnh Hữu Cường (SN 1978, ngụ phường Khánh Hoà, TP. Cần Thơ) về hành vi giết người; và Phan Minh Tường (SN 2009, ngụ xã Thạnh Thới An, TP. Cần Thơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trịnh Hữu Cường và Phan Minh Tường.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 29/11, trong lúc dự tiệc cưới tại nhà ông Trịnh Hữu Quốc (xã Thạnh Thới An), một nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn khi đang nhảy múa, hát hò. Trong lúc xô xát, Cường được xác định dùng vật nhọn đâm anh Trần Chí Tưởng (SN 2003, ngụ cùng địa phương) tử vong.

Vụ việc còn làm anh Trịnh Hữu Khanh (SN 1990, ngụ phường Khánh Hoà) bị thương nặng ở bụng và anh Phan Văn Sang (SN 1990, ngụ xã Thạnh Thới An) bị thương ở tay trái.

Nhận tin báo, Công an xã Thạnh Thới An nhanh chóng có mặt, xác minh hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự truy bắt các đối tượng liên quan.