Triệt phá đường dây buôn lậu 10.000 bao thuốc lá Jet

Hồ Nam
TPO - Một đối tượng ở Đắk Lắk đã mua số lượng lớn thuốc lá lậu từ tỉnh Gia Lai về xé lẻ bán kiếm lời vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hải (41 tuổi, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra làm rõ về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Theo đó, ngày 16/1, đối tượng Hải liên hệ với một phụ nữ tại tỉnh Gia Lai (chưa rõ lai lịch) để đặt mua 10.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng chọn thời điểm đêm tối để giao nhận hàng.

Khoảng 21h cùng ngày, Hải nhận toàn bộ số thuốc lá trên tại khu vực cây xăng ven đường Hồ Chí Minh (thuộc Buôn Ju, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi tiếp nhận hàng, Hải vận chuyển về nhà riêng cất giấu, sau đó phân phối lại cho các đầu mối bán lẻ trên địa bàn để hưởng chênh lệch.

750b65474008ce569719.jpg
Đối tượng Hải bị cơ quan Công an bắt giữ cùng tang vật.

Sau thời gian theo dõi và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 20/1, lực lượng Công an phường Tân An đã đồng loạt ra quân, bắt giữ Hải cùng các đối tượng có hành vi mua lại thuốc lá lậu từ Hải. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ hơn 7.600 bao thuốc lá không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng còn khai nhận thêm, trước đó đã thực hiện trót lọt một vụ mua bán 3.500 bao thuốc lá Jet nhập lậu khác.

Hồ Nam
