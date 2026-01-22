Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa bị bắt vì trục lợi từ dịch COVID-19

TPO - Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa, TPHCM cùng hai đồng phạm vừa bị bắt để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong cao điểm dịch COVID-19 năm 2021, các đối tượng đã mua vật tư hỏa táng ngoài hợp đồng, không niêm yết giá, bán chênh lệch cho các cơ sở mai táng để trục lợi hàng trăm triệu đồng.

Tối 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Chu Nguyên Thăng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các đối tượng liên quan vụ án bị khởi tố.

Vụ án gây bức xúc dư luận khi các đối tượng đã lợi dụng lúc cao điểm dịch COVID-19, giai đoạn thành phố chịu nhiều mất mát, đau thương để trục lợi trên nỗi đau của người dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ tháng 7 đến giữa tháng 8/2021, khi số ca tử vong tại TPHCM tăng cao, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa phải hoạt động với cường độ rất lớn. Lợi dụng được giao điều phối toàn bộ hoạt động của trung tâm, Chu Nguyên Thăng đã chỉ đạo Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi mua hũ cốt, hình lắc, bảng tên từ bên ngoài, không thông qua hợp đồng chính thức giữa Công ty Môi trường đô thị TPHCM với đơn vị cung ứng, đồng thời không đưa vào sổ sách kế toán theo quy định.

Các đối tượng không công khai bảng giá niêm yết, mà bán cho các cơ sở mai táng với giá cao hơn để chiếm đoạt phần chênh lệch. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định riêng hành vi này đã giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 219 triệu đồng, trong đó Chu Nguyên Thăng là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo và hưởng lợi nhiều nhất.

Đáng chú ý, trong cùng thời điểm dịch bệnh, Chu Nguyên Thăng còn nhận thêm tiền “bồi dưỡng” từ nhiều cơ sở mai táng với tổng số tiền 478.680.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị can Chu Nguyên Thăng đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính trong giai đoạn cao điểm dịch COVID-19 là hơn 596 triệu đồng, chưa kể phần hưởng lợi của các đồng phạm.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ; rà soát toàn bộ quy trình hoạt động của Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa trong thời gian dịch bệnh; thu thập, đối chiếu hồ sơ, chứng từ kế toán; trưng cầu giám định tài chính; sao kê, phân tích dòng tiền qua các tài khoản ngân hàng liên quan; đồng thời làm việc với nhiều cơ sở mai táng và cá nhân có liên quan để làm rõ bản chất vụ việc.

Mặc dù hành vi phạm tội được che giấu tinh vi, lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt của dịch bệnh để hợp thức hóa quy trình thu – chi, song với tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ vững vàng, lực lượng điều tra đã từng bước bóc tách, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với cán bộ, nhân viên được giao thực hiện nhiệm vụ trong các đơn vị công ích. Đồng thời, việc kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ, nhất là các hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi, xâm hại lợi ích Nhà nước và quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 4/PC03) đề nghị các cơ sở mai táng có liên quan đến vụ việc nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra.