Chuyện hiếm gặp, cả xã cùng nhau hiến đất mở đường

TPO - Nhờ sự đồng thuận của người dân tự nguyện hiến đất, tuyến đường nối trung tâm xã Tuy Phước Bắc với tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635) được mở rộng gấp đôi, nâng cấp khang trang.

Tuyến đường nối từ trung tâm xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) đến giáp tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635) dài hơn 2,1km, đi qua các thôn Định Thiện Đông, Lộc Ngãi và Tri Thiện.

Trước đây, hiện trạng tuyến đường chỉ rộng 3-3,5m, nhiều đoạn trũng thấp, cua gấp, hạn chế tầm nhìn khiến việc đi lại và giao thương gặp không ít khó khăn. Hiện nay, tuyến đường được mở rộng 6,5m trở nên rộng rãi, khang trang hơn.

Từ chỗ nhỏ hẹp, xuống cấp, hiện nay tuyến đường đã khoác lên mình diện mạo mới rộng rãi, khang trang.

Ông Đoàn Văn Điệp - Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc cho biết, để triển khai dự án mở rộng, nâng cấp tuyến đường đã có 60 hộ tham gia hiến đất, với tổng 400m² đất ở.

Theo ông Điệp, tổng kinh phí thực hiện dự án khoảng hơn 8 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng 1 tỷ đồng, nhưng thực tế giảm đáng kể nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

“Chúng tôi phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2026. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội XIV của Đảng", ông Điệp nói, đồng thời cho biết: Tới đây, xã sẽ biểu dương các hộ dân tiêu biểu trong việc hiến đất mở rộng đường.

Tuyến đường được mở rộng lên 6,5m trở nên rộng rãi, khang trang hơn.

Bà Hồ Thị Miền dạo bước trên con đường mới.

“Nhìn đường sá khang trang, con cháu đi lại an toàn cũng thấy xứng đáng”

Những ngày này, bước chân trên tuyến đường mới sau khi được mở rộng, nâng cấp, người dân vùng quê xã Tuy Phước Bắc không giấu được niềm vui, phấn khởi.

Bà Hồ Thị Miền (86 tuổi, thôn Định Thiện Đông), chậm rãi bước trên con đường mới, ánh mắt rạng rỡ, xúc động chia sẻ rằng cứ nghĩ cả đời gắn bó với con đường làng chật hẹp, nhưng nay đường được mở rộng, bằng phẳng. Bà mừng vì việc đi lại an toàn hơn, con cháu thuận tiện làm ăn, quê hương ngày càng khang trang, đổi thay.

Ông Cao Văn Trung (75 tuổi) tự nguyện hiến hơn 50m2 đất ở để mở rộng đường vì lợi ích chung.

Theo lời giới thiệu của lãnh đạo địa phương, chúng tôi tìm đến nhà ông Cao Văn Trung (75 tuổi), một trong những hộ tiên phong hiến hơn 50m² đất ở. Ông cũng chủ động tháo dỡ tường rào, cổng ngõ từ rất sớm, trước cả khi nhận hỗ trợ.

“Tôi xây lại hết 38 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 30 triệu, bỏ thêm 8 triệu nhưng đổi lại đường sá khang trang, con cháu đi lại an toàn, mình thấy xứng đáng”, ông Trung nói.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Thanh Hùng (54 tuổi) cũng tự nguyện hiến gần 30m² đất. Ông vui vẻ nói: “Hiến chút đất mà có con đường mới rộng rãi, môi trường sống tốt hơn thì cũng rất vui vẻ, hài lòng”.

Ông Nguyễn Thanh Hùng xây lại tường rào sau khi hiến mở đường.

Bà Nguyễn Thị Sen (42 tuổi), trú thôn Định Thiện Đông cũng tự nguyện hiến đất nhiều để mở rộng tuyến đường. Dù phần đất bị ảnh hưởng của gia đình bà Sen chỉ khoảng 20m², không đi sâu vào khu đất ở nhưng lại tác động trực tiếp đến tường rào, cổng ngõ, gia đình bà vẫn sẵn sàng tháo dỡ để phục vụ thi công.

Bà Sen cho biết, trước đây do đường chật hẹp, giá đất khu vực này rẻ, ít người quan tâm. Tuy nhiên, khi tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại được đầu tư thì giá đất cũng tăng lên 700 - 800 triệu đồng mỗi lô (100 - 150m²).

“Dù giá đất ngày càng tăng nhưng người dân ở đây rất đồng lòng hiến đất làm đường. Có đường mới rộng rãi, khang trang nên việc đi lại, giao thương cũng thuận lợi hơn nhiều”, bà Sen chia sẻ.

Tuyến đường nối trung tâm xã Tuy Phước Bắc (Gia Lai) đến giáp tuyến An Nhơn - Tây đầm Thị Nại (ĐT 635).

Người dân vui vẻ khi nhìn tuyến đường được mở rộng khang trang, sạch đẹp hơn.

Lan tỏa phong trào hiến đất

Được biết, phong trào hiến đất làm đường ở xã Tuy Phước Bắc được lan tỏa mạnh mẽ. Ngay từ đầu năm 2025, người dân nơi đây cũng chung tay hiến đất mở rộng nhiều tuyến giao thông nông thôn, tiêu biểu là tuyến liên thôn Phục Thiện - Tri Thiện.

Bà Đinh Thị Cần (82 tuổi, thôn Phục Thiện) cũng là tấm gương tiêu biểu khi hiến gần 80m² đất ở. Phần đất của gia đình bà có giá trị lớn khi nằm gần trung tâm xã, kết nối thẳng ra đường phía Tây đầm Thị Nại. Tuy nhiên, với bà vì sự phát triển chung nên cũng sẵn sàng chia sẻ.

“Đường sá rộng rãi, sạch đẹp thì nhà tôi cũng khang trang hơn, giá trị cũng cao hơn. Mình góp một chút, đổi lại đường sá sẽ rộng rãi, con cháu có ôtô đi về quê cũng tiện”, bà Cần chia sẻ.

Bà Đinh Thị Cần tiên phong hiến gần 80m² đất để mở rộng tuyến đường.

Tuyến đường liên thôn Phục Thiện - Tri Thiện khang trang.

Theo ông Võ Thanh Lâm - Trưởng thôn Phục Thiện, tuyến đường liên thôn Phục Thiện - Tri Thiện dài 1,2km, mặt đường được mở rộng từ 3,5m lên 6,5m. Điều đáng trân trọng nhất là hơn 50 hộ dân đã tình nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc mà không đòi hỏi đền bù.

Chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác vận động, bà Huỳnh Thị Thanh Nguyệt - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuy Phước Bắc khẳng định, thành công này đến từ việc Đảng bộ xã thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

“Chúng tôi quán triệt phương châm ‘dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra’. Khi chủ trương đúng đắn, cách làm công khai, minh bạch thì người dân sẽ tin tưởng và sẵn sàng trở thành chủ thể trung tâm trong xây dựng nông thôn mới”, bà Nguyệt nói.