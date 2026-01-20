Tận thấy hàng cây di sản trăm năm tuổi ở xứ Thanh

TPO - Có tuổi đời hơn 100 năm, 22 cây xà cừ cổ thụ nằm ở hai bên đường vào Khu di tích lịch sử Đền Nưa - Am Tiên (Thanh Hóa) được chính quyền và người dân bảo vệ, gìn giữ như một di sản đặc biệt.