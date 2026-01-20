Tận thấy hàng cây di sản trăm năm tuổi ở xứ Thanh

TPO - Có tuổi đời hơn 100 năm, 22 cây xà cừ cổ thụ nằm ở hai bên đường vào Khu di tích lịch sử Đền Nưa - Am Tiên (Thanh Hóa) được chính quyền và người dân bảo vệ, gìn giữ như một di sản đặc biệt.
Sau khi được công nhận là cây di sản, hàng cây xà cừ được đánh số thứ tự từ 1 đến 22 để thuận tiện cho công tác quản lý, bảo tồn. Trải qua hơn 100 năm, hai hàng cây vẫn xanh tốt, cành lá sum suê, tỏa bóng mát rợp.
Phần lớn các cây có thân to, sần sùi, chia thành nhiều nhánh, chiều cao trung bình từ 30–40 m.
Theo sử sách, nước ta có 3 huyệt đạo thiêng gồm núi Đá Chông (Hà Nội), núi Bà Đen (Tây Ninh) và Núi Nưa. Huyệt đạo cao nhất nằm ở đỉnh Núi Nưa