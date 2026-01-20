Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tận thấy hàng cây di sản trăm năm tuổi ở xứ Thanh

Phạm Trường

TPO - Có tuổi đời hơn 100 năm, 22 cây xà cừ cổ thụ nằm ở hai bên đường vào Khu di tích lịch sử Đền Nưa - Am Tiên (Thanh Hóa) được chính quyền và người dân bảo vệ, gìn giữ như một di sản đặc biệt.

Dọc đường vào Khu di tích lịch sử Đền Nưa – Am Tiên (xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa﻿), có 2 hàng cây xà cừ cổ thụ cao lớn, xanh tốt.
Người dân địa phương cho biết, 22 cây xà cừ cổ thụ được trồng từ năm 1923. Đến năm 2023, hai hàng cây xà cừ này được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.
Sau khi được công nhận là cây di sản, hàng cây xà cừ được đánh số thứ tự từ 1 đến 22 để thuận tiện cho công tác quản lý, bảo tồn. Trải qua hơn 100 năm, hai hàng cây vẫn xanh tốt, cành lá sum suê, tỏa bóng mát rợp.
Gốc và thân cây nổi nhiều u cục, vỏ cây xù xì, một số cành phủ rêu phong, tạo vẻ cổ kính.
Phần lớn các cây có thân to, sần sùi, chia thành nhiều nhánh, chiều cao trung bình từ 30–40 m.
Du khách khi đến tham quan Khu di tích lịch sử Đền Nưa – Am Tiên tỏ ra thích thú, ấn tượng trước hàng cây di sản trăm tuổi. Đường kính những thân cây xà cừ lớn nhất đo ở phần gốc phải nhiều người trưởng thành ôm mới xuể.
“Hiếm có vùng quê nào còn lưu giữ được hàng cây cổ thụ quý giá như vậy”, anh Thắng (trú tỉnh Nghệ An) cho hay. Hai hàng cây xanh﻿ tốt, tạo nên nét đặc trưng riêng biệt của làng quê xứ Thanh.
Núi Nưa hay còn gọi là ngàn Nưa, Na Sơn thuộc khu di tích lịch sử Quốc gia Am Tiên (thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn cũ). Quần thể khu di tích này bao gồm "Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên" thuộc địa bàn các xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa ) có địa hình núi non trùng điệp, cảnh quan tự nhiên hùng vĩ.
Theo sử sách, nước ta có 3 huyệt đạo thiêng gồm núi Đá Chông (Hà Nội), núi Bà Đen (Tây Ninh) và Núi Nưa. Huyệt đạo cao nhất nằm ở đỉnh Núi Nưa
Phạm Trường
