Xã hội

Google News

Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai cây trầm hương cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi ở Hà Tĩnh vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Ngày 10/9, lãnh đạo UBND xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam cho hai cây trầm hương cổ thụ tại đền Khoai Vạc.

Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) đã trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho đại diện xã Hương Phố và Ban quản lý đền Khoai Vạc.

f8dfb5d3ad24267a7f35.jpg
Hai cây trầm hương cổ thụ hơn 200 năm tuổi tại Đền Khoai Vạc (xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh) vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Hai cây trầm hương có tuổi đời trên 200 năm, nằm trong khuôn viên đền Khoai Vạc, có chu vi thân từ 2,7m đến 3,7m, chiều cao từ 8m đến 11m, tán rộng từ 9m đến 11,5m. Cả hai cây đều phát triển tốt, là biểu tượng văn hóa và tâm linh của cộng đồng địa phương.

Đền Khoai Vạc, tọa lạc tại xã Hương Phố (trước đây thuộc xã Hương Thủy, huyện Hương Khê cũ), là nơi thờ các anh hùng dân tộc và thu hút đông đảo người dân địa phương đến thăm. Đây cũng là địa chỉ tâm linh quan trọng, gắn liền với lịch sử khởi nghĩa Cần Vương.

Theo cụ Phan Văn Chiến (93 tuổi), người trông coi đền trong hơn 40 năm, hai cây trầm hương là “báu vật” thiêng liêng của đền, được người dân gìn giữ, bảo vệ.

Đại diện UBND xã Hương Phố cũng cho biết, đây là sự kiện đánh dấu mốc son trong việc bảo tồn di sản thiên nhiên, đồng thời khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của hai cây trầm hương với cộng đồng địa phương. Đây cũng là dịp để nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học giữa núi rừng Hà Tĩnh.

a76d705769a0e2febbb1.jpg
Hai cây trầm hương hơn 200 tuổi ở tỉnh Hà Tĩnh được công nhận Cây di sản Việt Nam.
015837a92c5ea700fe4f.jpg
abb2e7d8f02f7b71223e.jpg
Hai cây trầm hương nằm trong khuôn viên đền Khoai Vạc.
7bdb3de9201eab40f20f.jpg
130bd248c9bf42e11bae.jpg
Theo các bậc cao niên trong làng, hai cây trầm được xem như là "báu vật" được gìn giữ, trông coi và bảo vệ.
40b6c15bd7ac5cf205bd.jpg
Thân cây có chu vi lớn, 2 người ôm không xuể.
0548d280c87743291a66.jpg
Gốc trầm có tuổi đời trên 200 năm, đều đang phát triển tốt, là biểu tượng văn hóa và tâm linh của cộng đồng địa phương.
2cb2a265b89233cc6a83.jpg
d1b077f76100ea5eb311.jpg
Cận cảnh hai gốc trầm được công nhận là Cây di sản Việt Nam
f9cba22cbfdb34856dca.jpg
Cây trầm cao trên 10m, tán rộng xum xuê.
Hoài Nam
