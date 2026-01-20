Đà Nẵng sẽ trao hơn 42 nghìn suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ khó khăn

TPO - Với hơn 42.000 suất quà, 6 “Chợ Tết Nhân ái” và hàng loạt hoạt động an sinh xã hội thiết thực, phong trào “Tết Nhân ái” tiếp tục mang Tết ấm áp, đủ đầy đến với người nghèo, người yếu thế... trên địa bàn TP. Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Ngày 20/1, Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, phong trào “Tết Nhân ái” được triển khai tại các xã, phường khó khăn, giúp người nghèo đón Tết đầm ấm, đủ đầy.

Đà Nẵng sẽ triển khai 6 phiên chợ Tết Nhân ái để người nghèo sắm Tết 0 đồng. Ảnh: Giang Thanh

Phong trào “Tết Nhân ái” được triển khai từ 15/1 đến ngày 10/2, trong đó, tuần cao điểm sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2/2 đến ngày 9/2.

Theo đó, toàn hệ thống Hội Chữ thập đỏ dự kiến hỗ trợ 42.300 suất quà Tết, trị giá ít nhất 500 nghìn đồng/phần quà tặng cho người khuyết tật, người già, không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn khác, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tổng giá trị khoảng 21 tỷ đồng.

Dự kiến, có 6 phiên chợ Tết Nhân ái được triển khai trên địa bàn với 2.500 phiếu mua hàng 0 đồng dành cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại các xã, phường khu vực miền núi, nông thôn, vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ như: xã Tây Giang, xã Hiệp Đức, xã Điện Bàn Tây…

Đặc biệt, chương trình sơn sửa nhà cửa cho các đối tượng mất sức lao động, già yếu, neo đơn cũng được triển khai, giúp 28 gia đình dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để vui Xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình, hoạt động an sinh xã hội cũng được tổ chức như: Cặp bánh chưng yêu thương, Khám bệnh cộng đồng, Xuân đoàn viên cho trẻ em bất hạnh và nạn nhân chất độc da cam, Mơ ước đầu xuân tặng quà cho bệnh nhi ung thư, Về nhà đón Tết dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Theo anh Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng, những năm qua, phong trào “Tết Nhân ái” đã huy động và kết nối sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp… để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết.

“Năm nay, phong trào được triển khai với đa dạng các hoạt động, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo để mang Tết đến với các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng hành cùng thành phố trong chăm lo đời sống cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán”, anh Lâm nói.