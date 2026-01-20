Thanh Hóa thúc đẩy đưa công trình cầu cống thủy lợi 'khủng' vào vận hành trước Tết

TPO - Sau khi công trình thuộc dự án thủy lợi sông Lèn quy mô lớn được hoàn thiện, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quy trình vận hành các hạng mục công trình và phối hợp với các ngành chức năng hoàn tất các thủ tục, đưa dự án vào sử dụng trước Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã quyết định ban hành quy trình vận hành hệ thống thủy lợi sông Lèn, dự án trọng điểm nhằm kiểm soát mặn, ngọt, cấp nước tưới tiêu và sinh hoạt cho hàng trăm nghìn người dân và diện tích đất nông nghiệp, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo thiết kế, hệ thống thủy lợi sông Lèn được kỳ vọng sẽ cung cấp nước tưới cho hơn 18.000ha đất canh tác, 4.800ha nuôi trồng thủy sản, đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho hơn 770.000 người dân và phục vụ chăn nuôi, hơn 2.000ha tại khu công nghiệp

Dự án cũng góp phần tưới tiêu cho 3.930ha đất nông nghiệp, cải thiện môi trường sinh thái, đảm bảo an toàn giao thông thủy, bộ trong khu vực.

Cầu, cống thuộc dự án thủy lợi sông Lèn đã hoàn thành song chưa đưa vào hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã công bố công khai quy trình vận hành. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất điều chỉnh nếu có nội dung cần thiết trong quá trình thực hiện.

Quyết định cũng nhấn mạnh hệ thống thủy lợi sông Lèn là công trình mới, chưa được kiểm nghiệm đầy đủ trong thực tiễn, đặc biệt là công tác vận hành thoát lũ, ngăn lũ và phòng chống ngập úng. Do đó, Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Sông Mã được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đánh giá để kịp thời hiệu chỉnh và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy trình vận hành, đảm bảo an toàn và hiệu quả công trình.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, sau khi tỉnh ban hành quy trình vận hành, Sở đang cử cán bộ đi đào tạo.

Còn đại diện Ban Quản lý dự án Kexim 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường - chủ đầu tư dự án) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa để hoàn tất việc đào tạo quy trình vận hành.

Người dân mong chờ dự án sớm đi vào hoạt động.

Dự kiến trước Tết Nguyên đán năm nay việc đào tạo sẽ hoàn tất và làm thủ tục bàn giao, đưa các công trình thuộc dự án vào sử dụng.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã đưa tin, Tiểu dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn, thuộc dự án tổng thể nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An) với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, đã được khởi công từ tháng 6/2021.

Theo đó, tiểu dự án sông Lèn (Thanh Hóa) có 3 hạng mục trọng tâm, gồm: cống ngăn mặn; âu thuyền và cầu giao thông. Cây cầu có chiều dài khoảng 405 m, rộng 7,5 m, nối liền địa bàn hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn, được người dân địa phương kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh đi đò kéo dài nhiều năm qua.

Cây cầu vượt sông đã xong nhưng bị rào chắn gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cây cầu hoàn thành nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng, nhiều người dân vẫn phải đi đò. Họ mong chờ dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự án chưa đưa vào sử dụng là do cần trải qua giai đoạn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật quản lý và vận hành, với thời gian đào tạo dự kiến 1-2 tuần, theo quy trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.