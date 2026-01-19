Điểm danh những con đường ‘xấu xí’ vẫn thu phí hằng ngày ở TPHCM

TPO - Trên địa bàn TPHCM, hằng ngày ô tô phải trả phí qua trạm để đi trên một số tuyến đường chỉ 2 làn xe, đã xuống cấp, đầy ổ gà. Không chỉ tài xế, người dân sinh sống trên những đường này đều tỏ ra ngao ngán.

Đi đường xấu vẫn trả phí

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, trên địa bàn TPHCM tồn tại một số tuyến đường nhỏ hẹp, chỉ 2 làn xe, đã xuống cấp song ô tô vẫn phải trả phí qua trạm hằng ngày.

Tuyến đường ĐT.747A, có trạm thu phí nhưng đã xuống cấp, xuất hiện ổ gà và chưa được sửa chữa tương xứng, gây phản ứng tiêu cực từ người dân và doanh nghiệp. Tình trạng tương tự cũng đang tồn tại trên tuyến đường ĐT.747B.

Trạm thu phí trên tuyến ĐT.747A

Hai đường kể trên chỉ 2 làn xe, khi ô tô tránh nhau, xe máy phải tấp vào lề. Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng – VRG là chủ đầu tư hai đường này.

Các tài xế thường xuyên đi qua tuyến ĐT.747A, ĐT.747B cho biết, đường xuống cấp nhiều năm nay, trong khi chủ đầu tư không nâng cấp.

“Khi hai ô tô tránh nhau, nếu người đi xe máy không quan sát, giảm tốc độ để đi sát lề, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Tốn tiền để đi trên đường nhỏ hẹp, xuống cấp, ổ gà, tài xế nào cũng ngao ngán”- anh Bình, một tài xế xe tải ở phường Tân Uyên, TPHCM chia sẻ.

Liên quan đến hai trạm thu phí trên đường ĐT.747A, ĐT.747B, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, trước đây cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương (cũ) đã làm việc với chủ đầu tư, đưa ra phương án giải quyết. Theo đó, cơ quan chức năng tính toán việc dùng ngân sách để mua lại các trạm thu phí hoặc chủ đầu tư thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng và tiếp tục thu phí kéo dài. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã vướng một số quy định nên chưa thể triển khai phương án nào.

Tuyến ĐT.747A chỉ 2 làn xe, xuống cấp nhiều năm nay

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài hai tuyến đường kể trên, nhiều người dân còn phản ánh tình trạng đường ĐT.741, thu phí hằng ngày nhưng bị hư hỏng, xuống cấp và không được sửa chữa, nâng cấp. Đường ĐT.741 nối TPHCM và Đồng Nai cũng do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng - VRG làm chủ đầu tư.

Trước đó, cơ quan chức năng chấp thuận cho doanh nghiệp thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741. Tuy nhiên, chủ đầu tư sau đó có văn bản trình bày những khó khăn, xin không triển khai dự án do vướng mắc một số quy định trong việc đầu tư bổ sung và khả năng thu hồi vốn thấp.

Các trạm BOT thu đến bao giờ?

Đối với trạm thu phí trên tuyến ĐT.747A và ĐT.747B đoạn từ ngã ba Tân Ba đến ngã tư Miễu Ông Cù (Tỉnh lộ 11) được đầu tư theo phương thức BOT, thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2002). Như vậy, đến năm 2032, trạm thu phí sẽ dừng hoạt động.

Tại tuyến đường ĐT.741, năm 2006, bắt đầu thu phí. Trạm này được thu phí trong thời gian 24 năm 7 tháng (tính từ tháng 8/2006); thời gian thu phí hoàn vốn 19 năm 7 tháng và thời gian thu thêm khoảng 4 năm. Như vậy, năm 2026, trạm này hoàn vốn và thu thêm đến năm 2030 sẽ kết thúc.

Trạm thu phí đường ĐT.741 đã xuống cấp nhiều năm

Theo ghi nhận của phóng viên, ngoài các tuyến đường kể trên, khu vực phía Bắc TPHCM còn có các trạm BOT khác.

Cụ thể, trên Quốc lộ 13 đoạn từ Km1+248 đến Km28+178 có trạm thu phí, thời hạn đến năm 2037 sẽ dừng hoạt động. Đối với Trạm thu phí cầu Phú Cường, đường Huỳnh Văn Cù được đầu tư xây dựng từ năm 2004 và thực hiện thu phí từ tháng 10/2007, thời hạn đến năm 2035.

Ngoài ra còn có trạm thu phí khu vực cầu Ông Bố, tuyến ĐT.743. Trạm này bắt đầu thu phí từ năm 2006, đến năm 2032 sẽ dừng hoạt động.