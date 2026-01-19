Truy tặng bằng khen cho nữ điều dưỡng hiến tạng cứu người

Sáng 19/1, Công đoàn Y tế Việt Nam đã truy tặng bằng khen cho nữ điều dưỡng N.T.C, người qua đời sau cơn bạo bệnh và để lại dấu ấn sâu đậm bằng nghĩa cử hiến tạng cứu người.

Sáng 19/1, Đoàn công tác của Công đoàn Y tế Việt Nam do TS.BS Nguyễn Lương Tâm, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam dẫn đầu đã đến thắp hương tưởng niệm, thăm hỏi, động viên gia đình và truy tặng Bằng khen cho điều dưỡng N.T.C (46 tuổi, nguyên điều dưỡng Khoa Thận Tiết niệu - Lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị), tại nhà riêng ở xã Đông Anh, TP Hà Nội. Nữ điều dưỡng qua đời sau cơn bạo bệnh, để lại dấu ấn sâu sắc bằng nghĩa cử hiến tạng cứu người.

Buổi thăm hỏi diễn ra tại gia đình nữ điều dưỡng trong không gian giản dị, ấm cúng. Trước bàn thờ người đã khuất, các thành viên đoàn công tác đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với một cán bộ y tế tận tụy, người đã dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp chăm sóc, điều trị bệnh nhân và tiếp tục cho đi sự sống ngay cả khi đã ra đi.

Các thành viên đoàn công tác dâng hương tưởng niệm, tri ân nữ điều dưỡng.

Tại nhà riêng của nữ điều dưỡng, TS.BS Nguyễn Lương Tâm đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam cho đại diện gia đình điều dưỡng N.T.C. Theo ông Nguyễn Lương Tâm, đây là sự ghi nhận đối với một đoàn viên công đoàn gương mẫu, một người lao động tận tâm với nghề và là biểu tượng cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam.

Trong suốt quá trình công tác tại Khoa Thận Tiết niệu - Lọc máu, Bệnh viện Hữu Nghị, điều dưỡng N.T.C luôn được đồng nghiệp đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với người bệnh, đặc biệt trong môi trường làm việc có cường độ cao, thường xuyên tiếp xúc với những ca bệnh nặng, điều trị kéo dài. Không chỉ tận tâm với chuyên môn, chị còn là lao động chính trong gia đình, một mình nuôi hai con đang trong độ tuổi đi học.

Ông Nguyễn Lương Tâm trao Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam cho đại diện gia đình điều dưỡng N.T.C.

Biến cố xảy đến khi chị N.T.C bị xuất huyết não và được đưa vào điều trị tại Trung tâm Đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, song do bệnh quá nặng, chị không qua khỏi. Trong thời khắc đau thương, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn, hiến tạng của người thân để cứu sống những bệnh nhân khác đang chờ cơ hội được ghép tạng. Ca hiến tạng được thực hiện vào chiều 12/1, tiếp nối hành trình cứu người của một điều dưỡng theo cách đặc biệt và cao đẹp nhất.

Chia sẻ với gia đình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam bày tỏ sự xúc động và trân trọng trước nghĩa cử cao đẹp ấy. Ông khẳng định, đây không chỉ là niềm tự hào của gia đình, của Bệnh viện Hữu Nghị mà còn là tấm gương sáng về y đức, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến vì cộng đồng của người làm nghề y.

Đoàn công tác của Công đoàn Y tế Việt Nam thăm hỏi, động viên gia đình nữ điều dưỡng.

Trong buổi gặp gỡ, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên hai người con của nữ điều dưỡng, chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà gia đình đang phải đối mặt. Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, tổ chức công đoàn các cấp sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, hỗ trợ gia đình, đặc biệt là việc học tập, ổn định cuộc sống của các con chị N.T.C trong thời gian tới.

Đại diện gia đình xúc động bày tỏ lời cảm ơn trước sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Bệnh viện Hữu Nghị và các đồng nghiệp. Sự động viên cả về tinh thần lẫn vật chất là nguồn an ủi lớn, giúp gia đình vơi bớt phần nào nỗi đau và có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn.