Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn – điểm đến uy tín của bệnh nhân quốc tế

Thành lập từ năm 2021, Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực nhãn khoa không chỉ tại Việt Nam mà còn trên trường quốc tế. Chỉ sau vài năm hoạt động, bệnh viện đã ghi dấu ấn bằng nhiều thành tựu chuyên môn quan trọng và các giải thưởng uy tín.

PGS.TS.BSCC Cung Hồng Sơn khám mắt cho bệnh nhân nước ngoài

Năm 2023, Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn được vinh danh trong Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Đông Nam Á. Cũng trong tháng 1/2023, bệnh viện trở thành đơn vị đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công 6.000 ca phẫu thuật cận – loạn thị bằng phương pháp CLEAR, qua đó được Tập đoàn ZIEMER (Thụy Sĩ) trao giải thưởng ghi nhận năng lực chuyên môn.

Đến tháng 12/2024, bệnh viện tiếp tục được Tập đoàn Carl Zeiss (Đức) cấp chứng nhận là đơn vị có số lượng phẫu thuật cận – loạn thị bằng phương pháp SMILE Pro thuộc nhóm hàng đầu tại Việt Nam và thế giới. Hiện nay, Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong cả nước về số lượng ca phẫu thuật khúc xạ bằng hai phương pháp tiên tiến CLEAR và SMILE Pro.

Với uy tín đã được khẳng định, bệnh viện ngày càng thu hút nhiều bệnh nhân quốc tế đến thăm khám và điều trị. Đáng chú ý, trong số này có không ít trường hợp từng được thăm khám tại các cơ sở y tế lớn trong và ngoài nước nhưng bị từ chối can thiệp do bệnh nặng, nguy cơ biến chứng cao hoặc tỷ lệ thành công thấp.

Nhiều ca bệnh phức tạp được điều trị thành công

Một trong những trường hợp tiêu biểu là bệnh nhân Owen John Mc.G. (81 tuổi, quốc tịch Canada). Cách đây 25 năm, ông từng bị bong võng mạc và đã trải qua phẫu thuật cắt dịch kính, laser võng mạc tại Canada. Ngày 5/12/2025, trong chuyến du lịch tại Thái Lan, bệnh nhân đột ngột mất thị lực.

Tư vấn cho bệnh nhân nước ngoài

Sau khi thăm khám tại nhiều bệnh viện ở Thái Lan và Đà Nẵng, ông được chẩn đoán rơi thủy tinh thể nhân tạo vào buồng dịch kính, với thị lực trước phẫu thuật chỉ còn ở mức đếm ngón tay trong khoảng cách 0,5m. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm để chuẩn bị can thiệp, tuy nhiên sau đó đều từ chối phẫu thuật do ca mổ được đánh giá là rất phức tạp, nguy cơ biến chứng nặng nề, bởi thủy tinh thể nhân tạo đã rơi sâu ra sau buồng dịch kính, đồng tử co nhỏ, gây khó khăn lớn cho việc tiếp cận và xử lý.

Bệnh nhân tiếp tục được giới thiệu vào TP.HCM và thăm khám tại một số bệnh viện lớn, nhưng đều không được nhận mổ vì mức độ tổn thương nặng, khó can thiệp, nguy cơ biến chứng cao. Trong tâm trạng lo lắng và gần như tuyệt vọng, ngày 17/12/2025, bệnh nhân được giới thiệu đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn – cơ sở TP.HCM (40 Út Tịch) để tiếp tục tìm kiếm cơ hội điều trị.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS.BSCC Cung Hồng Sơn, bệnh nhân được thăm khám kỹ lưỡng và hội chẩn toàn diện. Sau đó, ê-kíp đã quyết định tiến hành phẫu thuật bằng các phương pháp hiện đại nhất hiện nay, bao gồm: cắt dịch kính bằng camera nội nhãn, trục vớt thủy tinh thể rơi trong buồng dịch kính và treo thủy tinh thể nhân tạo bằng kỹ thuật Yamane không khâu trong cùng ngày.

Ca mổ diễn ra thành công. Hai tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân quay lại tái khám trong niềm xúc động và hạnh phúc khi thị lực mắt phẫu thuật đạt 10/10, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Một trường hợp khác là bệnh nhân Oscar Wright (quốc tịch Mỹ), sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm. Ông bị đục thủy tinh thể và glôcôm ở cả hai mắt. Trước đó, ông từng phẫu thuật mắt trái tại một cơ sở y tế khác nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Hiện tại, mắt phải – mắt duy nhất còn khả năng nhìn – tiếp tục mờ dần khiến bệnh nhân lo lắng và chần chừ trong việc điều trị.

Sau khi tìm hiểu kỹ, ông quyết định lựa chọn Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn – cơ sở Hà Nội (709 Giải Phóng). PGS.TS.BSCC Cung Hồng Sơn đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Kết quả, ca mổ diễn ra thuận lợi, giúp bệnh nhân phục hồi thị lực và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

Khẳng định uy tín bằng chất lượng điều trị

Hai trường hợp trên chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều bệnh nhân quốc tế đã và đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn. Các ca mổ thành công không chỉ mang lại ánh sáng, niềm vui và hy vọng cho người bệnh, mà còn góp phần khẳng định uy tín chuyên môn và chất lượng điều trị cao của bệnh viện trong lĩnh vực nhãn khoa.

Với định hướng phát triển bền vững, đầu tư công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn đang từng bước trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân trong nước và quốc tế khi cần điều trị các bệnh lý mắt phức tạp.