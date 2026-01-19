Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn – điểm đến uy tín của bệnh nhân quốc tế

P.V

Thành lập từ năm 2021, Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực nhãn khoa không chỉ tại Việt Nam mà còn trên trường quốc tế. Chỉ sau vài năm hoạt động, bệnh viện đã ghi dấu ấn bằng nhiều thành tựu chuyên môn quan trọng và các giải thưởng uy tín.

image001.jpg
PGS.TS.BSCC Cung Hồng Sơn khám mắt cho bệnh nhân nước ngoài

Năm 2023, Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn được vinh danh trong Top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Đông Nam Á. Cũng trong tháng 1/2023, bệnh viện trở thành đơn vị đầu tiên trên thế giới thực hiện thành công 6.000 ca phẫu thuật cận – loạn thị bằng phương pháp CLEAR, qua đó được Tập đoàn ZIEMER (Thụy Sĩ) trao giải thưởng ghi nhận năng lực chuyên môn.

Đến tháng 12/2024, bệnh viện tiếp tục được Tập đoàn Carl Zeiss (Đức) cấp chứng nhận là đơn vị có số lượng phẫu thuật cận – loạn thị bằng phương pháp SMILE Pro thuộc nhóm hàng đầu tại Việt Nam và thế giới. Hiện nay, Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong cả nước về số lượng ca phẫu thuật khúc xạ bằng hai phương pháp tiên tiến CLEAR và SMILE Pro.

Với uy tín đã được khẳng định, bệnh viện ngày càng thu hút nhiều bệnh nhân quốc tế đến thăm khám và điều trị. Đáng chú ý, trong số này có không ít trường hợp từng được thăm khám tại các cơ sở y tế lớn trong và ngoài nước nhưng bị từ chối can thiệp do bệnh nặng, nguy cơ biến chứng cao hoặc tỷ lệ thành công thấp.

Nhiều ca bệnh phức tạp được điều trị thành công

Một trong những trường hợp tiêu biểu là bệnh nhân Owen John Mc.G. (81 tuổi, quốc tịch Canada). Cách đây 25 năm, ông từng bị bong võng mạc và đã trải qua phẫu thuật cắt dịch kính, laser võng mạc tại Canada. Ngày 5/12/2025, trong chuyến du lịch tại Thái Lan, bệnh nhân đột ngột mất thị lực.

image003.jpg
Tư vấn cho bệnh nhân nước ngoài

Sau khi thăm khám tại nhiều bệnh viện ở Thái Lan và Đà Nẵng, ông được chẩn đoán rơi thủy tinh thể nhân tạo vào buồng dịch kính, với thị lực trước phẫu thuật chỉ còn ở mức đếm ngón tay trong khoảng cách 0,5m. Các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm để chuẩn bị can thiệp, tuy nhiên sau đó đều từ chối phẫu thuật do ca mổ được đánh giá là rất phức tạp, nguy cơ biến chứng nặng nề, bởi thủy tinh thể nhân tạo đã rơi sâu ra sau buồng dịch kính, đồng tử co nhỏ, gây khó khăn lớn cho việc tiếp cận và xử lý.

Bệnh nhân tiếp tục được giới thiệu vào TP.HCM và thăm khám tại một số bệnh viện lớn, nhưng đều không được nhận mổ vì mức độ tổn thương nặng, khó can thiệp, nguy cơ biến chứng cao. Trong tâm trạng lo lắng và gần như tuyệt vọng, ngày 17/12/2025, bệnh nhân được giới thiệu đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn – cơ sở TP.HCM (40 Út Tịch) để tiếp tục tìm kiếm cơ hội điều trị.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS.BSCC Cung Hồng Sơn, bệnh nhân được thăm khám kỹ lưỡng và hội chẩn toàn diện. Sau đó, ê-kíp đã quyết định tiến hành phẫu thuật bằng các phương pháp hiện đại nhất hiện nay, bao gồm: cắt dịch kính bằng camera nội nhãn, trục vớt thủy tinh thể rơi trong buồng dịch kính và treo thủy tinh thể nhân tạo bằng kỹ thuật Yamane không khâu trong cùng ngày.

Ca mổ diễn ra thành công. Hai tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân quay lại tái khám trong niềm xúc động và hạnh phúc khi thị lực mắt phẫu thuật đạt 10/10, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Một trường hợp khác là bệnh nhân Oscar Wright (quốc tịch Mỹ), sinh sống và làm việc tại Việt Nam nhiều năm. Ông bị đục thủy tinh thể và glôcôm ở cả hai mắt. Trước đó, ông từng phẫu thuật mắt trái tại một cơ sở y tế khác nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Hiện tại, mắt phải – mắt duy nhất còn khả năng nhìn – tiếp tục mờ dần khiến bệnh nhân lo lắng và chần chừ trong việc điều trị.

Sau khi tìm hiểu kỹ, ông quyết định lựa chọn Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn – cơ sở Hà Nội (709 Giải Phóng). PGS.TS.BSCC Cung Hồng Sơn đã trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật. Kết quả, ca mổ diễn ra thuận lợi, giúp bệnh nhân phục hồi thị lực và cải thiện rõ rệt chất lượng cuộc sống.

Khẳng định uy tín bằng chất lượng điều trị

Hai trường hợp trên chỉ là một phần nhỏ trong rất nhiều bệnh nhân quốc tế đã và đang được điều trị tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn. Các ca mổ thành công không chỉ mang lại ánh sáng, niềm vui và hy vọng cho người bệnh, mà còn góp phần khẳng định uy tín chuyên môn và chất lượng điều trị cao của bệnh viện trong lĩnh vực nhãn khoa.

Với định hướng phát triển bền vững, đầu tư công nghệ hiện đại và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Bệnh viện Mắt Quốc tế Cung Hồng Sơn đang từng bước trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân trong nước và quốc tế khi cần điều trị các bệnh lý mắt phức tạp.

P.V
#bệnh viện mắt #nhãn khoa #phẫu thuật mắt #cung hồng sơn #điều trị mắt

Cùng chuyên mục