Hành trình cứu sống nhiều người từ ca hiến tạng ở Cần Thơ

TPO - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tiến hành lấy và chuyển chuyển 5 tạng từ một người hiến chết não, qua đó cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép trên cả nước.

Trước đó, ngày 4/11, anh L.M.P. (35 tuổi, quê Sóc Trăng) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Anh P. nhập viện với tiên lượng rất nặng. Sau 8 ngày cấp cứu, tình trạng của anh P. không tiến triển, rơi vào hôn mê sâu, hy vọng cứu sống không còn.

Hơn 40 nhân viên y tế nhiều bệnh viện tham gia phẫu thuật lấy tạng từ người hiến chết não.

Khi các bác sĩ giải thích về tình trạng của anh P., gia đình anh, dù đau đớn đến tột cùng khi mất người thân, đã đưa ra một quyết định vô cùng cao cả là hiến toàn bộ mô và tạng của anh P. để cứu sống những người khác đang chờ ghép.

Ngay sau quyết định của gia đình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ báo cáo lên Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và tiến hành các thủ tục liên quan để tiến hành lấy tạng và vận chuyển đi những bệnh viện đang chờ ghép.

Các chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hội chẩn quyết định thực hiện lấy tạng vào ngày 13/11, để lấy tim, gan, thận, giác mạc.

Trong đó, tim và gan được vận chuyển khẩn cấp ra Hà Nội để ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, một lá gan được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương để ghép cho một bệnh nhi; 1 giác mạc được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy; 2 quả thận được ghép ngay tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Toàn bộ quá trình vận chuyển tạng đưa tới các bệnh viện có sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông dẫn đường, chuyến bay của Vietnam Airlines.

Hiện 5 bệnh nhân được ghép tạng của anh P. hiến đều hồi phục tích cực. Một phần cơ thể của anh P. như đang tiếp tục hồi sinh để những người khác tiếp tục được sống.

Xe cứu thương với sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông để đưa các tạng ra sân bay.

BS.CKII Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới gia đình người hiến tạng, những người đã biến mất mát thành hi vọng sống cho nhiều người khác. "Nghĩa cử ấy là vô giá, nền tảng để chúng ta tiếp tục sứ mệnh cứu người", bác sĩ Phong nói.

Theo BS Phong, hai quả thận của anh P. hiến sẽ được bệnh viện thực hiện ghép cho bệnh nhân tại chỗ, đánh dấu ca ghép thận thứ 15, 16 của bệnh viện thực hiện. Đặc biệt, đây là 2 ca ghép thận đầu tiên được bệnh viện thực hiện từ thận của người hiến chết não.