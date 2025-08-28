Trao học bổng cho con em có người thân hiến tạng

Chương trình học bổng “Tự lực vì chính tôi” trao hỗ trợ cho 10 trẻ em thuộc 6 hộ gia đình có người thân hiến tạng ở TPHCM, Đồng Tháp và Đắk Lắk; mỗi em nhận 1,5 triệu đồng/tháng. Dự kiến giai đoạn 2025 - 2030, chương trình hỗ trợ ít nhất 50 trẻ, mở rộng thêm 10 trường hợp mới mỗi năm, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Ngày 28/8, tại TPHCM, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Quỹ Khởi sự Từ Tâm thuộc Tập đoàn Kim Oanh đã tổ chức lễ ra mắt học bổng “Tự lực vì chính tôi” - chương trình đầu tiên hướng đến con em các gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo.

Nghĩa cử hiến tạng nhân đạo đã và đang hồi sinh biết bao bệnh nhân, mở ra niềm hy vọng cho hàng trăm gia đình. Thế nhưng đằng sau đó là nỗi trống vắng, sự thiệt thòi của những đứa trẻ bỗng mất đi điểm tựa. Thậm chí, không ít trẻ phải đối diện nguy cơ gác lại con đường học tập.

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự Từ Tâm phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khởi sự Từ Tâm, chia sẻ: “Cái tên ‘Tự lực vì chính tôi’ mang trong mình thông điệp khuyến khích các em tự tin khẳng định giá trị bản thân, bước đi bằng chính đôi chân của mình trên hành trình tương lai. Đằng sau mỗi trái tim hiến tặng sự sống là cả một gia đình gánh chịu mất mát, nhưng chính từ trong nỗi đau ấy, một mầm sống khác lại được hồi sinh”.

Ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ở Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2025 đã có hơn 15.000 người đăng ký hiến tạng và năm 2024 ghi nhận 41 ca hiến tạng sau chết não. Từ năm 1992 đến 2024, đã có 9.516 ca ghép tạng thành công, với hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm, cao nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, tỷ lệ hiến tạng sau chết não vẫn thuộc nhóm thấp.

“Chúng tôi luôn nỗ lực đồng hành, tri ân gia đình người hiến tạng và kết nối với các nhà hảo tâm để tạo môi trường ấm áp, tin tưởng rằng cho đi là còn mãi”, ông Hiển nói.

Dịp này, chương trình cũng đã trao hỗ trợ tượng trưng cho 10 trẻ em thuộc 6 hộ gia đình có người thân hiến tạng ở TPHCM, Đồng Tháp và Đắk Lắk; mỗi em nhận 1,5 triệu đồng/tháng (1 triệu đồng hỗ trợ học tập, sinh hoạt; 500 ngàn đồng gửi tiết kiệm đến khi đủ 18 tuổi).

Ngoài hỗ trợ tài chính, các em còn được chăm sóc sức khỏe định kỳ, tham gia hoạt động giáo dục toàn diện và định hướng nghề nghiệp nếu không tiếp tục học văn hóa. Dự kiến giai đoạn 2025 - 2030, chương trình hỗ trợ ít nhất 50 trẻ, mở rộng thêm 10 trường hợp mới mỗi năm, với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy phát biểu tại chương trình.

Ông Lê Tấn Vũ, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam, nhấn mạnh: “Mỗi ca hiến tạng là hành động dũng cảm và đầy nhân đạo, cũng như nhiều em nhỏ bỗng mất đi điểm tựa gia đình. Trong bối cảnh chính sách hỗ trợ còn hạn chế, học bổng này ra đời chính là lời đáp đầy yêu thương. Báo Nhân Dân cam kết đồng hành truyền thông, lan tỏa ý nghĩa nhân văn, kết nối thêm nguồn lực xã hội để các em vững tin vươn lên”.

Gần 17 năm hoạt động, Quỹ Khởi sự từ tâm kiên định sứ mệnh hỗ trợ trẻ em yếu thế và cộng đồng khó khăn, với nhiều dự án đã triển khai như “Cùng làm cha mẹ” chăm sóc trẻ mồ côi; “Chắp cánh vươn xa” giúp trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật học nghề, tái hòa nhập; “Sóng chữa lành” đồng hành cùng trẻ bệnh hiểm nghèo tại 8 bệnh viện lớn. Quỹ cũng chuẩn bị gói vay ưu đãi lãi suất 0% hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn tiếp tục học tập.