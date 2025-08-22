Quỹ học bổng Vừ A Dính giúp hàng trăm nữ sinh dân tộc thiểu số tự tin bước vào đời

Từ ngày 20 đến 22/8, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Ngày hội ước mơ 2025 dành riêng cho các nữ sinh dân tộc thiểu số. Hoạt động nằm trong chương trình học bổng "Mở đường đến tương lai" nhằm tổng kết thành tích học tập và chào đón các em bước vào hành trình hội nhập nghề nghiệp.
Ngày hội là hoạt động thường niên nhằm ghi nhận nỗ lực của những nữ sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn kiên cường vươn lên trong học tập. Năm nay, sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng, tổng kết giai đoạn 2 của chương trình "Mở đường đến tương lai" (2017 – 2024) do Quỹ học bổng Vừ A Dính và VinaCapital Foundation phối hợp tổ chức.
Sau 7 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ thêm được 50 nữ sinh dân tộc thiểu số, đại diện cho 23 dân tộc và đến từ 26 tỉnh, thành trên cả nước.
Trong số đó, 39 nữ sinh đã hoàn thành bậc đại học và 5 nữ sinh tốt nghiệp cao đẳng giúp các nữ sinh vượt qua nghèo khó, hoàn thành con đường học tập và tự tin bước vào thị trường lao động.
Ngày Hội ước mơ năm 2025 cũng là dấu ấn kết thúc một chặng đường Mở đường đến tương lai 14 năm với 2 giai đoạn và 100 nữ sinh dân tộc được hỗ trợ hoàn tất việc học tập, bắt đầu hành trình cống hiến và xây dựng quê hương.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chia sẻ: “Từ một ý tưởng khởi đầu với nhiều hoài bão, chương trình đã từng bước hiện thực hóa mong ước, vượt qua không ít khó khăn để xây dựng một dự án bền vững, nhân văn và giàu ý nghĩa. Đó là một hành trình đầy yêu thương, kiên nhẫn và trách nhiệm”.
Kể từ khi ra mắt vào năm 2010, chương trình "Mở đường đến tương lai" đã trao 2.351 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số trên khắp cả nước. Chương trình không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn mang đến cơ hội rèn luyện kỹ năng sống và phát triển toàn diện. Nhiều nữ sinh, sau khi tốt nghiệp, đã quay về quê hương làm việc, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng.
Quỹ Học bổng Vừ A Dính là quỹ hoạt động với mục tiêu chăm lo cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, do bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước làm Chủ tịch quỹ. Sau 25 năm hoạt động quỹ đã trao trên 100.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có tinh thần hiếu học, rèn luyện tốt. Ngoài cấp phát học bổng thường niên cho các em, Quỹ học bổng Vừ A Dính còn chú trọng đến những dự án đầu tư theo chiều sâu với nhiều mô hình đa dạng như: Dự án ươm mầm tương lai, chắp cánh ước mơ, hỗ trợ sinh viên, thắp sáng tương lai, mở đường đến tương lai.
Qua 15 năm thực hiện, các dự án đã được đầu tư hơn 470 tỷ đồng, để nuôi dạy học 7 năm cho 1.737 em học sinh, sinh viên (gồm 636 nam và 1.101 nữ) của 37 dân tộc thuộc 51 tỉnh, thành trong cả nước và xây dựng được 16 ngôi trường, 2 công trình nước sạch, 7 con đường đến trường và 35 cây cầu nông thôn mới hỗ trợ cho sự nghiệp giáo dục vùng sâu, vùng xa …