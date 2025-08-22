Quỹ học bổng Vừ A Dính giúp hàng trăm nữ sinh dân tộc thiểu số tự tin bước vào đời

TPO - Ngày Hội ước mơ năm 2025 cũng là dấu ấn kết thúc một chặng đường "Mở đường đến tương lai" 14 năm với 2 giai đoạn và 100 nữ sinh dân tộc được hỗ trợ hoàn tất việc học tập, bắt đầu hành trình cống hiến và xây dựng quê hương.

Từ ngày 20 đến 22/8, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra Ngày hội ước mơ 2025 dành riêng cho các nữ sinh dân tộc thiểu số. Hoạt động nằm trong chương trình học bổng "Mở đường đến tương lai" nhằm tổng kết thành tích học tập và chào đón các em bước vào hành trình hội nhập nghề nghiệp.

Ngày hội là hoạt động thường niên nhằm ghi nhận nỗ lực của những nữ sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn kiên cường vươn lên trong học tập. Năm nay, sự kiện ghi dấu cột mốc quan trọng, tổng kết giai đoạn 2 của chương trình "Mở đường đến tương lai" (2017 – 2024) do Quỹ học bổng Vừ A Dính và VinaCapital Foundation phối hợp tổ chức.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho nữ sinh dân tộc thiểu số đạt loại giỏi trong học tập.

Sau 7 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ thêm được 50 nữ sinh dân tộc thiểu số, đại diện cho 23 dân tộc và đến từ 26 tỉnh, thành trên cả nước.

Trong số đó, 39 nữ sinh đã hoàn thành bậc đại học và 5 nữ sinh tốt nghiệp cao đẳng giúp các nữ sinh vượt qua nghèo khó, hoàn thành con đường học tập và tự tin bước vào thị trường lao động.

Ngày Hội ước mơ năm 2025 cũng là dấu ấn kết thúc một chặng đường Mở đường đến tương lai 14 năm với 2 giai đoạn và 100 nữ sinh dân tộc được hỗ trợ hoàn tất việc học tập, bắt đầu hành trình cống hiến và xây dựng quê hương.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, chia sẻ: “Từ một ý tưởng khởi đầu với nhiều hoài bão, chương trình đã từng bước hiện thực hóa mong ước, vượt qua không ít khó khăn để xây dựng một dự án bền vững, nhân văn và giàu ý nghĩa. Đó là một hành trình đầy yêu thương, kiên nhẫn và trách nhiệm”.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2010, chương trình "Mở đường đến tương lai" đã trao 2.351 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số trên khắp cả nước. Chương trình không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn mang đến cơ hội rèn luyện kỹ năng sống và phát triển toàn diện. Nhiều nữ sinh, sau khi tốt nghiệp, đã quay về quê hương làm việc, góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng.