Sáu cây đa có dáng thế đặc biệt ở Gia Lai được công nhận Cây Di sản Việt Nam

TPO - Sáu cây đa có dáng thế vô cùng đặc biệt trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Một trong số sáu cây đa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Ngày 18/9, ông Ngô Văn Thắng - Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) cho biết, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa có Quyết định số 180 công nhận sáu cây đa (Ficus glaberrima Blume) trong vườn là Cây Di sản Việt Nam.

Các cây đa được công nhận nằm tại lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 433B và lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 433A. Đây là những cá thể đa cổ thụ tuổi đời 218 - 300 năm, cao trung bình 32 - 42 m. Những cây đa này có giá trị đặc biệt về mặt sinh thái gắn với lịch sử phát triển hệ sinh thái rừng Kon Ka Kinh, mang ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên.

Qua đó, các cây di sản này sẽ được hưởng chế độ tư vấn chuyên môn về chăm sóc, kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, sẽ được tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông chính thức của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Bởi vậy, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Chủ tịch UBND xã Ayun, cộng đồng địa phương nơi được công nhận Cây Di sản Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam để quản lý, chăm sóc và phát huy giá trị của sáu cây di sản này.

Ông Phạm Anh Tuấn (hàng đầu tiên, thứ hai từ trái qua) cùng đoàn công tác của tỉnh thực địa tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh vào tháng 8.

Tại chuyến công tác vào tháng 8 vừa qua tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá, vườn là tài sản quan trọng, có giá trị đặc biệt về du lịch và bảo tồn. Vì thế, mỗi cán bộ, người dân phải thấy hạnh phúc khi bảo vệ được rừng. Do đó, nhìn thấy một cây bị đổ là đau xót. Khi thăm những cây đa đặc biệt ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhận định, những cây đa tại đây có hình dáng rất đặc biệt mà không nơi nào có.

Cũng tại chuyến công tác, ông Tuấn nhấn mạnh với đoàn công tác, phải biến giá thiên nhiên thành giá trị - bảo tồn, từ đây người dân, du khách thụ hưởng giá trị, đặc biệt là học sinh biết lợi thế, giá trị thiên nhiên ban tặng cho Gia Lai. Theo ông Tuấn, tỉnh sẽ dành nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, đường vào vườn quốc gia. Cùng với đó, mời các đoàn nhà báo quốc tế tới tham quan để lan tỏa hình ảnh Kon Ka Kinh ra bên ngoài.