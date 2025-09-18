Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sáu cây đa có dáng thế đặc biệt ở Gia Lai được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáu cây đa có dáng thế vô cùng đặc biệt trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

tien-phong-651.jpg
Một trong số sáu cây đa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Ngày 18/9, ông Ngô Văn Thắng - Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) cho biết, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa có Quyết định số 180 công nhận sáu cây đa (Ficus glaberrima Blume) trong vườn là Cây Di sản Việt Nam.

Các cây đa được công nhận nằm tại lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 433B và lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 433A. Đây là những cá thể đa cổ thụ tuổi đời 218 - 300 năm, cao trung bình 32 - 42 m. Những cây đa này có giá trị đặc biệt về mặt sinh thái gắn với lịch sử phát triển hệ sinh thái rừng Kon Ka Kinh, mang ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ đa dạng sinh học vùng Tây Nguyên.

Qua đó, các cây di sản này sẽ được hưởng chế độ tư vấn chuyên môn về chăm sóc, kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra, sẽ được tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện truyền thông chính thức của Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Bởi vậy, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Chủ tịch UBND xã Ayun, cộng đồng địa phương nơi được công nhận Cây Di sản Việt Nam sẽ phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam để quản lý, chăm sóc và phát huy giá trị của sáu cây di sản này.

tien-phong-5843.jpg
Ông Phạm Anh Tuấn (hàng đầu tiên, thứ hai từ trái qua) cùng đoàn công tác của tỉnh thực địa tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh vào tháng 8.

Tại chuyến công tác vào tháng 8 vừa qua tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá, vườn là tài sản quan trọng, có giá trị đặc biệt về du lịch và bảo tồn. Vì thế, mỗi cán bộ, người dân phải thấy hạnh phúc khi bảo vệ được rừng. Do đó, nhìn thấy một cây bị đổ là đau xót. Khi thăm những cây đa đặc biệt ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhận định, những cây đa tại đây có hình dáng rất đặc biệt mà không nơi nào có.

Cũng tại chuyến công tác, ông Tuấn nhấn mạnh với đoàn công tác, phải biến giá thiên nhiên thành giá trị - bảo tồn, từ đây người dân, du khách thụ hưởng giá trị, đặc biệt là học sinh biết lợi thế, giá trị thiên nhiên ban tặng cho Gia Lai. Theo ông Tuấn, tỉnh sẽ dành nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, đường vào vườn quốc gia. Cùng với đó, mời các đoàn nhà báo quốc tế tới tham quan để lan tỏa hình ảnh Kon Ka Kinh ra bên ngoài.

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, với tổng diện tích 413.511 ha, gồm 3 phân khu chức năng (vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp). Vùng lõi gồm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh và Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng. Nơi đây xác định được 1.647 loài thực vật bậc cao, 91 loài thực vật bậc thấp, 87 loài thú, 326 loài chim, 77 loài bò sát, 58 loài lưỡng cư, 321 loài côn trùng và nhiều nhóm động vật khác... đặc trưng cho hệ sinh thái rừng của các tỉnh Tây Nguyên; đáp ứng được các tiêu chí để UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Tiền Lê
#Cây Di sản Việt Nam #Kon Ka Kinh #đa cổ thụ #bảo tồn hệ sinh thái #Tây Nguyên #du lịch sinh thái #đa dạng sinh học #cây đa #hình dáng đặc biệt

Xem thêm

Cùng chuyên mục