Cựu chiến binh hiến gần 1,5 triệu m2 đất

TPO - Hội viên Hội CCB các cấp cũng đã hiến gần 1,5 triệu m2 đất, ủng hộ 302,4 tỷ đồng; đóng góp hàng triệu ngày công sửa chữa hơn 2.000km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, nạo vét hơn 6.700km kênh mương nội đồng, 570 cây cầu, cống các loại...

Ngày 12/3, tại Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông” diễn ra tại TPHCM.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Phong trào Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2023 – 2025, công tác tổ chức triển khai Chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động và xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông đã được các cấp hội lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp triển khai sâu, rộng, kết quả tốt, nhiều mô hình,điển hình tiên tiến tiêu biểu được nhân rộng đến các cấp hội trong toàn quốc.

Hội CCB và Ban An toàn giao thông (ATGT) cùng cấp đã có nhiều sáng kiến phối hợp tổ chức triển khai cuộc vận động; ký kết và triển khai thực hiện nhiều chương trình phối hợp với các cơ quan đoàn thể, tổ chức tại địa phương.

Trong đó, phối hợp xây dựng 1.706 cụm liên kết về ATGT, 670 tổ tự quản, 1.311 câu lạc bộ gia đình quản lý, giáo dục con em vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, 618 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật…

Trong 2 năm qua, đã có hơn 650.000 lượt hội viên CCB tham gia 130.583 lượt cảnh giới tại các vị trí đường ngang đường sắt, lối đi tự mở, đường ngang đường sắt, đường bộ bảo đảm ATGT cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Các CCB đã tham gia hơn 1.350.000 lượt điều tiết giao thông tại các điểm giao cắt, cổng trường, bệnh viện, các ngày lễ, tết, các giờ cao điểm. Bên cạnh đó, hội viên Hội CCB các cấp đã hiến gần 1,5 triệu m2 đất, ủng hộ 302,4 tỷ đồng; đóng góp hàng triệu ngày công sửa chữa hơn 2.000km đường giao thông nông thôn; tham gia sửa chữa, nạo vét hơn 6.700km kênh mương nội đồng, 570 cây cầu, cống các loại; tháo dỡ biển quảng cáo sai quy định, phát quang 950 km cây cối che khuất tầm nhìn; xóa 920 lượt chợ cóc, chợ tạm; san lấp hơn 7.000km đường ổ gà…

Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Lê Kim Thành, việc CCB tham gia các hoạt động xã hội, trong đó có bảo đảm trật tự ATGT giúp tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng; là cầu nối giữa chính quyền và người dân, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Ủy ban ATGT Quốc gia tin tưởng, Chương trình phối hợp cuộc vận động sẽ được triển khai thành công, góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông, xây dựng hệ thống giao thông văn minh, hiện đại, an toàn, góp phần to lớn vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hình ảnh một đất nước Việt Nam thanh bình, thân thiện và là điểm đến an toàn trong mắt bè bạn quốc tế.

Hội nghị đã thông qua nội dung, giải pháp triển khai chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động trong năm 2025 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, tạo cơ sở vững chắc việc duy trì, phát huy, nhân rộng và tiếp tục xây dựng các mô hình, điển hình mới, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ trật tự an toàn giao thông” ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Trước khi diễn ra hội nghị, tại Đền tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược (Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi), Hội CCB Việt Nam đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tổ chức giới thiệu chuyên đề về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thành tựu 50 năm thống nhất đất nước.