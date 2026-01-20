Công an An Giang bàn giao 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

TPO - Ngày 20/1, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Công an tỉnh An Giang phối hợp chính quyền địa phương bàn giao 2 công trình “Ngôi nhà 19/8” đã được xây dựng xong, cho hộ nghèo ở xã Hòa Điền, góp phần giúp người dân an cư, đón Tết trong mái ấm mới.

Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Phú Thạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cùng đại diện chính quyền địa phương, lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, Công an xã Hòa Điền, Ban Thanh niên Công an tỉnh và đông đảo bà con nhân dân.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định bàn giao công trình “Ngôi nhà 19/8” cho gia đình ông Dương Núi và Lê Văn Bé.

Hai hộ nghèo nhận nhà mới là gia đình ông Lê Văn Bé và ông Dương Núi (ấp Hòa Giang, xã Hoà Điền). Trước đó, cả hai gia đình đều thuộc diện hộ nghèo, nhà ở xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Công an tỉnh An Giang đã phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình 60 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Các căn nhà có chiều dài 12m, ngang 4,5m, nền lát gạch men, mái lợp tôn, kết cấu kiên cố, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản, giúp các gia đình yên tâm ổn định cuộc sống.

Đại tá Lê Phú Thạnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc bàn giao “Ngôi nhà 19/8” là hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội của lực lượng Công an tỉnh, góp phần giúp hộ nghèo “an cư lạc nghiệp”, đón Tết Nguyên đán ấm áp, đủ đầy hơn. Đây cũng là một nội dung trong Chương trình Tết quân dân, thể hiện trách nhiệm của lực lượng Công an trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Công an tỉnh An Giang tặng quà cho gia đình ông Dương Núi. Ảnh: L. Phương.

Không chỉ mang giá trị vật chất, chương trình còn là thông điệp nhân văn sâu sắc, khẳng định sự đồng hành của lực lượng Công an với người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Với mái ấm mới khang trang, gia đình ông Lê Văn Bé và ông Dương Núi có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.