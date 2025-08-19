22 dự án nhà ở xã hội tại nhiều tỉnh thành phố được khởi công ngày 19/8

TPO - 22 dự án nhà ở xã hội trên cả nước sẽ được khởi công vào ngày nay (19/8) để chào mừng Quốc khánh 2-9

Sáng nay (19/8), Chính phủ tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng thời 250 công trình, dự án trên cả nước với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình được khánh thành; 161 dự án, công trình được khởi công.

Trong 250 dự án có 22 dự án nhà ở xã hội sẽ cùng lúc được khởi công. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội Riverside Yên Bái (tỉnh Lào Cai); khu nhà ở xã hội phường Bách Quang (tỉnh Thái Nguyên).

Hàng loạt dự án nhà ở xã hội khác cũng được khởi công gồm dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh - giai đoạn 2 do Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; nhà ở xã hội thuộc khu tái định cư Hiệp Hòa 4 (TP Đà Nẵng); nhà ở xã hội tại khu tái định cư Thành Hải (Khánh Hòa); nhà ở xã hội thuộc khu công nghiệp Bàu Xéo (Đồng Nai) do Công ty cổ phần Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Tại TPHCM có 2 dự án, gồm nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh); khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức.

Khu đất nhà ở xã hội tại Mê Linh (Hà Nội).

Tại Hà Nội, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới HUD - Me Linh Central.

Tại Cà Mau, dự án nhà ở xã hội thuộc khu đô thị mới Khóm 5 (phường An Xuyên).

Tại tỉnh Bắc Ninh, có 3 dự án nhà ở xã hội được khởi công gồm khu nhà ở xã hội Quế Võ Hillview; khu nhà ở xã hội tại thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu; nhà ở xã hội công đoàn tại phường Việt Yên do Ban Quản lý dự án Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư.

Tại Ninh Bình có 4 dự án nhà ở xã hội được khởi công gồm nhà ở xã hội tại phường Hoa Lư do Quỹ đầu tư phát triển Ninh Bình làm chủ đầu tư; khu nhà ở xã hội phố Cà (xã Thanh Liêm), khu nhà ở xã hội tại khu đô thị Đại học Nam Cao và khu nhà ở xã hội phía Đông khu công nghiệp Châu Giang II do Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình làm chủ quản.

Tại tỉnh Quảng Trị có 3 dự án: nhà ở xã hội Lộc Ninh 1, nhà ở xã hội Bảo Ninh 1 đều do Sở Xây dựng Quảng Trị làm chủ đầu tư; công trình nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị phía Tây Phan Huy Chú.

Tại Quảng Ninh có 2 dự án gồm khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư đồi Ngân hàng; nhà ở công nhân công ty than Núi Béo.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, 7 tháng đầu năm 2025, số lượng dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại đề án đầu tư 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Cụ thể, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn, trong đó, 422 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 418.220 căn; 124 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 112.952 căn; 146 dự án hoàn thành với quy mô 102.387 căn.