Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Hà Nội mở bán nhà ở xã hội ngoại thành giá hơn 20 triệu đồng/m2

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhà ở xã hội tại Đông Anh sẽ nhận hồ sơ mua nhà từ quý III/2025. Dự án có giá khoảng 20,6 triệu đồng/m2 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm sau.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông tin về giá bán của dự án nhà ở xã hội thuộc xã Đông Anh (trước đây là xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh).

Đây là dự án do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm ngoái. Khu nhà xã hội này gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum.

Tổng số căn hộ để bán là 419 và 47 căn cho thuê. Các căn có diện tích 40 - 76,6 m2. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán nhà xã hội tại dự án này khoảng 20,6 triệu đồng/m2. Giá này đã gồm VAT, nhưng chưa có phí bảo trì hơn 392.000 đồng mỗi m2.

noxh.jpg
Nhà ở xã hội Uy Nỗ, Đông Anh

Với đơn giá 20,6 triệu đồng/m2, căn nhỏ nhất tại dự án nhà ở xã hội Uy Nỗ từ 824 triệu đồng/căn. Căn lớn nhất có giá trị khoảng 1,57 tỷ đồng.

Khu nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, Đông Anh dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026. Hồ sơ đăng ký mua, thuê mua dự án này có thể được tiếp nhận từ quý này.

Nguồn cung nhà xã hội tại Hà Nội đang phục hồi nhưng giá sản phẩm lại có xu hướng tăng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại thủ đô liên tục được khởi công. Năm nay, thành phố dự kiến hoàn thành 6 dự án ở các khu vực vùng ven.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, 7 tháng đầu năm 2025, số lượng dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại đề án đầu tư 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Cụ thể, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn, trong đó, 422 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 418.220 căn; 124 dự án đã khởi công xây dựng với quy mô 112.952 căn; 146 dự án hoàn thành với quy mô 102.387 căn.

Riêng trong quý II năm 2025, tình hình triển khai thực hiện nhà ở xã hội như sau: 16 dự án được cấp phép, khởi công xây dựng với quy mô 9.544 căn; 32 dự án đã hoàn thành (hoàn thành toàn bộ và một phần) với quy mô khoảng 26.528 căn.

Theo đề án đầu tư 1 triệu căn nhà ở xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng năm 2025, thủ đô phải hoàn thành 4.670 căn.

Ngọc Mai
#nhà xã hội Hà Nội #giá nhà xã hội #Dự án Đông Anh #nhà ở xã hội cuối 2025 #bán nhà xã hội Hà Nội #nhà ở xã hội Uy Nỗ #khu nhà xã hội Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục