Hà Nội: Có nên để cấp xã xác nhận thu nhập mua nhà ở xã hội?

TP - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về quản lý bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, đối tượng mua, thuê mua NƠXH phải đáp ứng các điều kiện về nhà ở, thu nhập, theo quy định.

Dự thảo cũng nêu rõ, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận điều kiện về thu nhập cho đối tượng là người thu nhập thấp không có hợp đồng lao động (HĐLĐ). Cá nhân là đối tượng người thu nhập thấp không có HĐLĐ khi đăng ký mua, thuê mua NƠXH phải cam đoan những lời mình kê khai là chính xác, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội đang triển khai

Chị Nguyễn Thị Lài (trú tại Hà Nội) cho biết, chị đang nuôi con nhỏ và làm công việc tự do để mưu sinh. Chị là đối tượng thu nhập thấp không có HĐLĐ đủ điều kiện để mua NƠXH.

Tuy nhiên, khi chị ra UBND phường để xin xác nhận thu nhập thì bị từ chối với lý do là không xác minh được thu nhập của chị. UBND phường đề nghị chị xin xác nhận thu nhập của trưởng khu phố nơi ở. Dù vậy, trưởng khu phố cũng không xác nhận với lý do trách nhiệm xác nhận là UBND cấp xã.

Đến nay, chị vẫn đang loay hoay chưa xin được xác nhận thu nhập để hoàn thiện hồ sơ mua NƠXH. “Tôi mong thành phố có hướng dẫn rõ ràng về xác nhận thu nhập để người mua nhà như chúng tôi đỡ vất vả”, chị Lài chia sẻ.

“Nếu UBND xã đã xác nhận, nhưng công dân lại chịu trách nhiệm với lời khai thì xác nhận để làm gì. Thay vào đó, thành phố nên bỏ quy định UBND xã phải xác nhận thu nhập cho lao động tự do mà để họ tự khai, tự chịu trách nhiệm”. Ông Trương Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở (Hà Nội)

Tình trạng của chị Lài cũng như nhiều người khác không có HĐLĐ đang có ý định mua NƠXH. Trên các hội nhóm về NƠXH, nhiều lao động tự do cho biết UBND cấp xã không xác nhận thu nhập cho họ với lý do “không biết thu nhập được bao nhiêu thì làm sao xác nhận được”.

Tạo áp lực cho cấp xã

Góp ý về dự thảo quyết định của UBND TP Hà Nội, ông Trương Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở (Hà Nội) cho rằng: Việc yêu cầu UBND xã xác nhận thu nhập với trường hợp không có HĐLĐ nhưng người được xác nhận phải cam đoan những lời mình kê khai là chính xác, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật là không cần thiết.

Theo ông Tâm, nếu xác nhận công dân đó tạm trú, thường trú trên địa bàn thì UBND xã nắm được và sẵn sàng xác nhận. Tuy nhiên, với giấy xác nhận thu nhập, việc UBND xã xác nhận nhưng công dân phải chịu trách nhiệm lời khai đó thì vô hình xác nhận không có ý nghĩa. Thay vào đó, việc ký xác nhận sẽ làm tăng áp lực cho chính quyền địa phương.

Lãnh đạo UBND phường Khương Đình (thành phố Hà Nội) cho biết, hiện mỗi ngày phường có từ 100 hồ sơ của công dân đến làm thủ tục công chứng, chứng thực trong khi chỉ có một lãnh đạo phường ký. Nếu phải thêm xác nhận thu nhập thì các phường sẽ quá tải, chỉ biết ký nhưng không biết công dân có thu nhập ra sao.

Thanh Hiếu
