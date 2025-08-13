Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Người lao động tại Đồng Nai được mua nhà ở xã hội với giá siêu rẻ

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công nhân lao động tại khu công nghiệp Bàu Xéo có cơ hội được mua nhà ở xã hội với giá thấp nhất khoảng 133 triệu đồng/căn. Hơn 200 căn nhà ở xã hội đang được mở bán cho người lao động.

Ngày 13/8, thông tin từ Công ty cổ phần Thống Nhất cho biết, đơn vị này đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội đối với 205 căn hộ tại khu chung cư phục vụ công nhân thuộc Dự án Phát triển nhà ở tại khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo (xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

nha-cn-1.jpg
2 block nhà ở Dự án Phát triển nhà ở tại khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo đã hoàn thành, mở bán

Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ cho đến khi bán hết số lượng căn hộ. Theo đó, các căn hộ thuộc dự án có diện tích trong khoảng 31-70m2, giá bán tạm tính từ 4-11,4 triệu đồng/m² (tùy tầng), tương đương từ 133-888 triệu đồng/căn.

Đây là dự án nhà ở được triển khai xây dựng trong khu công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động làm việc trong và ngoài các cơ quan nhà nước, người dân có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Trước đây, đối tượng mua nhà của dự án chỉ giới hạn là công nhân làm việc trong khu công nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, có hơn 10 nhóm đối tượng được mua nhà ở xã hội được mua nhà tại dự án này.

Dự án Phát triển nhà ở tại khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo có diện tích đất gần 20,5 ngàn m2, gồm 6 block nhà chung cư cao 5-6 tầng, quy mô 624 căn hộ. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 block (CC6, CC5) với 205 căn.

Theo kế hoạch, ngày 19/8 công ty sẽ khởi công block CC4, quy mô 75 căn hộ, diện tích từ 45-63m2/căn, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

Mạnh Thắng
#nhà xã hội Đồng Nai #bán căn hộ công nhân #khu công nghiệp Bàu Xéo #nhà ở xã hội #chung cư công nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục