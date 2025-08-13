Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về nhà ở xã hội

TPO - Sở Xây dựng TPHCM sẽ làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo dự án thi công đúng tiến độ, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội trong tháng 8/2025.

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và đạt 100.000 căn vào năm 2030.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM được giao khẩn trương bố trí chủ đầu tư cho các quỹ đất phát triển nhà ở xã hội chưa triển khai hoặc đã bàn giao nhưng chưa có nhà đầu tư. Đồng thời, chủ đầu tư các dự án phải hoàn tất thủ tục và khởi công trong 12 tháng kể từ khi được giao đất.

Ngoài ra, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và hoàn thiện quy trình, thủ tục phát triển nhà ở xã hội trong tháng 8, ban hành cơ chế hỗ trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ, cũng như xác định quỹ đất dành cho lực lượng vũ trang và công nhân trước cuối năm.

Một dự án nhà ở xã hội ở trung tâm TPHCM chuẩn bị bàn giao nhà.

Sở Xây dựng cũng sẽ làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo dự án thi công đúng tiến độ, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội trong tháng 8.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, TPHCM sẽ bố trí 1.400 ha đất để phát triển 100.000 căn nhà ở xã hội. Trong tổng quỹ đất 1.400 ha đã chuẩn bị, có hơn 660 ha nằm trong 116 dự án đang triển khai, phần còn lại khoảng 739 ha sẽ được nghiên cứu bổ sung vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung.

Báo cáo của Sở Xây dựng cho thấy, đến nay TPHCM (cũ) mới hoàn thành và đưa vào sử dụng 5 dự án nhà ở xã hội với hơn 2.300 căn hộ, cùng một phần dự án nhà lưu trú công nhân quy mô 368 căn.

Giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM đặt mục tiêu mỗi năm hoàn thành từ hơn 9.400 đến hơn 28.000 căn nhà ở xã hội. TPHCM cũng đang rà soát bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tập trung để cập nhật vào đồ án quy hoạch chung thành phố, bên cạnh việc quy định điều tiết quỹ đất trong dự án nhà ở thương mại.

Năm 2025, TPHCM đặt mục tiêu khởi công 16 dự án với hơn 14.300 căn hộ và cấp phép xây dựng cho 22 dự án khác, quy mô gần 32.800 căn. Để đảm bảo tiến độ, TPHCM yêu cầu các sở ngành được yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong quy trình cấp phép xây dựng, lập và phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất và giải phóng mặt bằng.