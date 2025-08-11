TPHCM: Thêm 22 dự án với quy mô 20.000 căn nhà ở xã hội

TPO - Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025 TPHCM có khả năng sẽ hoàn thành thêm 6.300 căn nhà ở xã hội. Dự kiến, TPHCM cấp giấy phép xây dựng cho 22 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 20.000 căn hộ.

Ngày 11/8, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, đang tham mưu, rà soát các quỹ đất do nhà nước quản lý, quỹ đất các dự án nhà ở thương mại, trong đó dành 20% cho nhà ở xã hội. Ngoài ra, căn cứ vào quy hoạch đô thị của TPHCM sau khi hợp nhất cũng đã rà soát một số khu đất làm cơ sở để kêu gọi đầu tư.

Sở Xây dựng cũng đang bám sát Nghị quyết 201 của Quốc hội về thí điểm thực hiện nhà ở xã hội. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2025, TPHCM có khả năng sẽ hoàn thành thêm 6.300 căn nhà ở xã hội và dự kiến cấp giấy phép xây dựng cho 22 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 20.000 căn.

Về nội dung kêu gọi cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, hiện nay Sở Xây dựng TPHCM đang rà soát các chung cư được xây dựng lại từ năm 1994 trở về trước. Hiện, TPHCM có khoảng 500 căn chung cư trong diện này. Sau khi hoàn thành công tác kiểm định, Sở Xây dựng tham mưu thủ tục phá dỡ để xây dựng lại.

Về chính sách, Sở Xây dựng được UBND TPHCM giao nhiệm vụ tham mưu trình HĐND TPHCM thông qua chính sách để hỗ trợ thêm cho nhà đầu tư tham gia các dự án này và cũng đã được HĐND TPHCM thông qua vào ngày 24/7 vừa qua.

Vấn đề liên quan đến điều chỉnh quy hoạch chung, theo Sở Xây dựng, đây là vấn đề lớn, nhất là sau khi TPHCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện nay, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì tham mưu và thống nhất cho chủ trương rà soát và quy hoạch mới trong tuần tới.

Một nhà ở xã hội sắp được bàn giao ở trung tâm TPHCM.

Trước đó, UBND TPHCM có chỉ đạo về việc đôn đốc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo công điện của Bộ Xây dựng. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội TPHCM.

Sở Xây dựng được giao tham mưu trình UBND TPHCM quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và quy chế hoạt động của ban; Xây dựng kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư các dự án trên quỹ đất do TPHCM mời gọi sau khi có nghị định hướng dẫn thi hành Nghị quyết 201/2025 của Chính phủ.

Đồng thời, cập nhật các khu đất có mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội vào đồ án quy hoạch phân khu để làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án và quy hoạch bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án đã đăng ký về đích trong năm 2025. Khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi công những dự án mới cùng năm. Đồng thời, cập nhật danh mục các khu đất có mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội vào đồ án quy hoạch phân khu làm cơ sở triển khai thủ tục tiếp theo.

UBND TPHCM cũng chỉ đạo Sở Xây dựng xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia đầu tư nhà ở xã hội; trình UBND TPHCM ban hành quy trình thủ tục đầu tư, đề xuất hỗ trợ từ gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND TPHCM trình HĐND TPHCM bổ sung chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng trước thời điểm sáp nhập, giai đoạn từ năm 2021 đến hết quý I/2025, TPHCM đã xây dựng hoàn thành 6 dự án với quy mô 2.745 căn hộ. TPHCM đang thi công 4 dự án với quy mô 2.874 căn hộ, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Hiện nay, TPHCM đang tiếp tục triển khai thực hiện thủ tục pháp lý đối với 21 dự án với quy mô khoảng 40.000 căn hộ.