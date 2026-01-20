Quỹ Thiện Tâm phối hợp cùng Báo Tiền Phong trao 300 suất quà Tết tại Hà Nội

TPO - Nhân dịp Tết Bính Ngọ, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup), Báo Tiền Phong phối hợp với UBND xã Bất Bạt (Hà Nội) đã trao 300 suất quà Tết tới các hộ khó khăn. Những phần quà này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho người dân địa phương

Sáng 20/1, UBND xã Bất Bạt (Hà Nội) phối hợp với Quỹ Thiện Tâm và Báo Tiền Phong tổ chức trao 300 suất quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Bất Bạt cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương. Về phía đơn vị đồng hành có Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và Đại diện Quỹ Thiện Tâm. Sự kiện còn có sự góp mặt của Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cùng các người đẹp Phạm Thùy Dương và người đẹp Nguyễn Thị Thu Hằng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu tại chương trình.

Hàng trăm suất quà được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn.

Chia sẻ tại sự kiện, Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng cho biết trước Báo Tiền Phong luôn coi thiện nguyện là nhiệm vụ xuyên suốt. Mục tiêu là kịp thời hỗ trợ người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế ổn định cuộc sống.

Trong năm qua, các đoàn công tác của Báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt như Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lào Cai, Thái Nguyên. Thực tế cho thấy, dù hạ tầng nông thôn, công trình phúc lợi ở nhiều nơi đã có chuyển biến tích cực, nhưng đời sống của không ít hộ dân vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của thiên tai, bệnh tật và điều kiện sinh kế hạn chế.

Mỗi phần quà tuy không lớn nhưng là sự chia sẻ thiết thực, mong muốn góp thêm điều kiện để các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết ấm áp, yên tâm hơn”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Tại chương trình, 300 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, đã được trao cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Bất Bạt. Danh sách các hộ nhận quà được Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp với các thôn rà soát, bảo đảm đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Ban Tổ chức trao quà tại chương trình.

Cầm phần quà Tết trên tay, bà Phùng Thị Lý (xã Bất Bạt) không giấu được xúc động. Chồng mất sớm, đau ốm liên miên, cả gia đình bà chỉ trông vào mấy sào ruộng. “Nhà tôi khó khăn lắm! Được quan tâm thế này, tôi mừng lắm. Có thêm ít tiền, Tết này cũng dám mua thêm cân thịt, gói bánh cho các cháu”, bà Lý rưng rưng.

Cùng chung niềm vui, ông Trần Văn Tuất thấy ấm lòng vì sự hỗ trợ đúng lúc giúp ông bớt đi nhiều lo toan. Ông bộc bạch: “Già rồi, làm ăn chẳng được bao nhiêu, nay được các bác, các anh chị quan tâm, tôi thấy ấm lòng. Quý không phải vì quà to hay nhỏ, mà là có người nhớ đến mình”.

Người dân phấn khởi khi nhận quà từ chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bất Bạt (Hà Nội) cho biết, chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, luôn là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong dịp cuối năm. Qua rà soát, hiện toàn xã còn khoảng 595 hộ thuộc diện khó khăn cần được hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bất Bạt phát biểu tại chương trình.

Theo ông Tú, thông qua công tác xã hội hóa và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, đến nay xã Bất Bạt đã huy động được khoảng 900 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trong đó, 300 suất quà do Báo Tiền Phong và Quỹ Thiện Tâm trao tặng trong chương trình sáng 20/1 là nguồn động viên kịp thời, góp phần giúp địa phương hoàn thành mục tiêu hỗ trợ Tết cho các hộ khó khăn.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp bà con có thêm niềm tin, động lực để đón một cái Tết đầm ấm, sum vầy hơn”, ông Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ.

Theo đại diện chính quyền địa phương, các hoạt động an sinh xã hội như chương trình trao quà Tết không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, nhất là trong bối cảnh nhiều gia đình nông thôn vẫn đang đối mặt với khó khăn về đời sống.