UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo kiểm tra xử lý sau phản ánh của Báo Tiền Phong

TPO - Sau khi Báo Tiền Phong phản ánh, hoạt động hút cát trên sông Hồng đoạn qua phường Âu Lâu và phường Văn Phú (tỉnh Lào Cai) đang tạm dừng. Hiện UBND tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo kiểm tra, xử lý...

Theo ghi nhận, hoạt động hút cát trên sông Hồng khu vực gần cầu Văn Phú, đoạn qua phường Âu Lâu và phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai đã tạm dừng trong những ngày qua.

Ông Cao Quý Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Âu Lâu cho biết, khu vực khai thác cát trên sông và khu vực tập kết cát gần cầu Văn Phú thuộc địa bàn phường Âu Lâu hiện được cấp phép cho hai đơn vị. Tuy nhiên, sau phản ánh của Báo Tiền Phong, phường Âu Lâu đang yêu cầu các đơn vị này dừng hoạt động khai thác để kiểm tra, bổ sung các hồ sơ thủ tục về mỏ, phương tiện, thủ tục kế toán.... Trong đó, các đơn vị này phải bổ sung ngay phao xác định ranh giới khai thác trên mặt sông. Lãnh đạo UBND phường này cũng cho biết sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh Lào Cai, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, làm rõ các nội dung theo phản ánh của báo.

Sông Hồng cạnh cầu Văn Phú hiện không ghi nhận tàu hút cát hoạt động sau phản ánh của Báo Tiền Phong.

Liên quan đến phản ánh việc hoạt động hút cát ảnh hưởng đến công trình của người dân, lãnh đạo UBND phường Văn Phú cho biết sẽ yêu cầu các đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm định, xác định cụ thể mức độ và nguyên nhân ảnh hưởng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cũng cho hay, Sở đã nhận được yêu cầu của UBND tỉnh về việc tổ chức kiểm tra và sẽ tiếp tục thông tin khi có kết quả.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai cho biết, sau phản ánh của Báo Tiền Phong, tỉnh Lào Cai sẽ thực hiện rà soát, kiểm tra đồng loạt các hoạt động hút cát dọc tuyến sông Hồng qua địa bàn tỉnh.

Các tàu hút cát đậu ở bờ, không còn hoạt động sau phản ánh của Báo Tiền Phong.

Trước đó, vào ngày 12/1, Báo Tiền Phong phản ánh, sông Hồng qua địa phận phường Văn Phú và Âu Lâu (tỉnh Lào Cai) có nhiều tàu hút cát không biển số, khu vực khai thác không ghi nhận thấy phao ranh giới theo quy định. Một số hộ dân trong khu vực mép sông bị ảnh hưởng, đất sụt lún, tường nhà bị nứt...