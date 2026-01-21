Mang Tết ấm sẻ chia đến những hoàn cảnh khó khăn ở Thanh Hóa

TPO - Những món quà được trao tặng không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước thềm năm mới, mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin và động lực để người dân vững vàng hơn trong cuộc sống thường ngày.

Sáng 21/1, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phối hợp với Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa tổ chức chương trình tặng quà Tết cho 100 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Thượng Ninh (tỉnh Thanh Hóa).

Các đại biểu tham dự chương trình.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con nhân dân đã có mặt tại Hội trường UBND xã Thượng Ninh để nhận những suất quà ý nghĩa. Trên gương mặt nhiều người dân còn in hằn những nhọc nhằn mưu sinh, nhưng tất cả đều ánh lên niềm vui, sự xúc động khi đón nhận sự quan tâm, sẻ chia đúng vào thời điểm ý nghĩa nhất trong năm.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại Hội trường UBND xã Thượng Ninh để nhận những suất quà Tết ý nghĩa.

Trong số những hộ được nhận quà, hoàn cảnh của bà Trương Thị Bình (70 tuổi, trú xóm 9, xã Thượng Ninh) khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng khi một mình bà chăm cháu nhỏ nhiều năm qua. Bố cháu đi xa, mọi gánh nặng gia đình dồn lên đôi vai gầy yếu của người bà tuổi đã xế chiều.

Cầm phần quà Tết trên tay, bà Bình xúc động chia sẻ: “Được các nhà hảo tâm, các đơn vị quan tâm, tặng quà, tôi mừng lắm. Tết này có thêm tiền mua cho cháu bộ quần áo mới, có bánh trái cho cháu vui Xuân, thế là ấm lòng rồi”.

Tại chương trình, 100 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng đã được trao cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thượng Ninh.

Không riêng bà Bình, nhiều hộ dân khác ở Thượng Ninh cũng bày tỏ niềm vui khi nhận được những phần quà thiết thực trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn. Đối với họ, đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần lớn lao, giúp vơi bớt nỗi lo toan trước thềm năm mới.

Tại chương trình, 100 suất quà, mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng đã được trao cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thượng Ninh. Danh sách các hộ nhận quà được chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bảo đảm đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Những suất quà mang đến hơi ấm, niềm tin và động lực để người dân vững vàng hơn trong cuộc sống

Phát biểu tại chương trình, bà Vi Thị Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Ninh trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quỹ Thiện Tâm, Báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã dành sự quan tâm, sẻ chia đối với người dân địa phương. “Những món quà Tết hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và doanh nghiệp đối với người nghèo. Đây là nguồn động viên quý báu, giúp bà con có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm, đủ đầy hơn”, bà Phượng nhấn mạnh.

Bà Vi Thị Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thượng Ninh phát biểu tại chương trình.

Chương trình trao quà Tết tại xã Thượng Ninh không chỉ lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, mà còn góp phần gắn kết các tổ chức, đơn vị với người dân địa phương. Những phần quà nghĩa tình được trao đi đã thắp lên hy vọng, mang mùa Xuân đến sớm hơn với những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.