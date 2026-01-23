Nở rộ dịch vụ dịp Tết

TP - Ngay từ đầu tháng Chạp, dịch vụ chuẩn bị đón Tết sôi động. Từ dọn nhà, đặt hoa tươi nhập khẩu trang trí đến chăm sóc thú cưng nhộn nhịp chốt đơn. Chi phí dọn nhà, đặt hoa Tết lên tới cả chục triệu đồng.

Nhu cầu dọn nhà tăng vọt, thợ “cháy” lịch

Bước vào tháng cuối cùng năm âm lịch, hàng loạt dịch vụ nở rộ ăn theo Tết như: dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh công nghiệp, trang trí, sửa sang không gian sống... Trong đó, dịch vụ vệ sinh nhà cửa ghi nhận mức tăng trưởng mạnh cả về số lượng khách lẫn cường độ làm việc.

Chị Vũ Thanh sinh sống tại Gia Lâm (Hà Nội) chia sẻ, vừa chi gần 10 triệu đồng thuê vệ sinh căn nhà 5 tầng, mỗi tầng rộng gần 60m2. Theo chị Thanh, gói vệ sinh nhà đón Tết đa dạng, tùy theo từng hạng mục.

“Chi phí giặt rèm cửa 350 nghìn đồng/bộ, giặt sô pha, thảm, ghế gần 1,5 triệu đồng. Giá thuê nhân công 650 nghìn đồng/người. Tổng tiền dọn nhà, lau kính, vệ sinh hết gần 10 triệu đồng, tăng khoảng 20% so với năm trước”, chị Thanh kể.

Cùng với xu thế dọn nhà đón Tết, công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh vào mùa làm không hết việc. Anh Nguyễn Đức, quản lý một công ty chuyên vệ sinh công nghiệp tại phố Liễu Giai (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, khoảng hai tháng trước Tết bắt đầu bước vào mùa “săn” nhân công. “Trong năm, chúng tôi chủ yếu làm vệ sinh các công trình xây dựng, nhà xưởng. Nhưng càng sát Tết, chúng tôi chuyển hẳn sang vệ sinh nhà dân vì nhu cầu tăng đột biến”, anh Đức nói.

Dịch vụ trông thú cưng dịp Tết được nhiều người lựa chọn.

Theo anh Đức, giá dịch vụ dọn nhà Tết 2026 cơ bản ổn định. Với một ngôi nhà 4 tầng, chi phí vệ sinh trọn gói dao động từ 6-8 triệu đồng. Sát Tết, lượng khách tăng khoảng 50% so với ngày thường. Đầu tháng Chạp, một đội có thể dọn từ 5-10 căn nhà/ngày, nhưng càng về sát Tết, đặc biệt sau ngày 20 tháng Chạp, con số này có thể lên tới 20 căn mỗi ngày.

Nhu cầu tăng, áp lực lớn nhất nằm ở bài toán nhân lực. Công ty phải huy động lao động thời vụ với mức trả khoảng 500 nghìn đồng/ngày cho thợ chính. Những ngày cao điểm từ 25 đến 30 Tết, giá công có thể đội lên 800-900 nghìn đồng/ngày. Khan hiếm thợ khiến nhiều đơn vị buộc phải tăng giá dịch vụ khoảng 20% để bù chi phí.

“Chúng tôi có một hệ sinh thái thợ quen, nhiều người gắn bó 8-10 năm, nhưng do tính chất công việc không đều quanh năm nên phần lớn là lao động tự do. Cuối năm, ai cũng tranh thủ làm hết công suất”, anh Đức cho biết thêm.

Chi tới trăm triệu đồng trang trí hoa

Hoa tươi trang trí trở thành một phần không thể thiếu dịp Tết. Nhiều gia đình đặt nhà vườn trang trí sân vườn, đặt nghệ nhân cắm hoa chưng Tết. Bên cạnh thị trường hoa truyền thống, phân khúc hoa nhập khẩu cao cấp ngày càng thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng có điều kiện. Không ít gia đình, doanh nghiệp sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng để sở hữu những tác phẩm cắm hoa độc bản, sử dụng hoa nhập khẩu từ Nhật Bản, Hà Lan nhằm tô điểm không gian ngày xuân.

Rầm rộ dịch vụ “khách sạn” cho thú cưng Trên các hội nhóm rầm rộ rao thông tin dịch vụ trông chó mèo dịp Tết. Hình thức khách sạn thú cưng dành cho chó, mèo có chung yêu cầu như: đã tiêm phòng bệnh dại, khoẻ mạnh, không có dấu hiệu bệnh. Chi phí dao động 40-80 nghìn đồng/con/ngày, với dịch vụ thường (đồ ăn, vệ sinh), gói VIP, gói tự chuẩn bị (đồ ăn, cát vệ sinh) và chăm sóc tại nhà (ngoài tiền chăm sóc, khách hàng thêm phí đi lại). Dịp Tết âm lịch từ 25 tháng Chạp tới mùng 10 tháng Giêng, mỗi ngày phụ thu 15 nghìn đồng. Ðể thu hút khách hàng, các đơn vị trông thú cưng đưa ra loạt lời quảng cáo như: chăm sóc bé 24/24; phòng rộng rãi, thoáng mát có máy lạnh, máy lọc không khí, vệ sinh - khử khuẩn định kỳ mỗi ngày, cập nhật hình ảnh, video hằng ngày...

Anh Hà Minh Khôi - nghệ nhân cắm hoa đầu tiên của Việt Nam (là thành viên Viện thiết kế hoa Hoa Kỳ -AIFD), đồng thời là quán quân Vietnam International Floral Expo 2018 cho biết, mùa hoa Tết năm 2026 có nhiều điểm khác biệt so với các năm trước. Theo anh Khôi, do yếu tố khách quan như thời tiết lạnh kéo dài, lan hồ điệp nở chậm hơn, hoa Đà Lạt chuẩn vụ cũng không kịp như mọi năm. Thêm vào đó, ảnh hưởng của bão lũ khiến thị trường chưa sôi động, nhiều khách hàng có tâm lý chờ sát Tết mới quyết định.

“Phân khúc khách hàng tổ chức vẫn duy trì sự ổn định. Các khách sạn, doanh nghiệp lớn thường chủ động đặt hoa từ sớm để đảm bảo nguồn cung và tiến độ trang trí. Chi phí các đơn hàng này cơ bản không biến động nhiều so với năm trước, song giá thành bị tác động bởi thuế nhập khẩu tăng và nguồn hoa khan hiếm hơn. Với khách hàng cá nhân, việc đặt hoa thường bắt đầu bằng khâu lên phong cách, lựa chọn mẫu lan chậu hoặc các thiết kế mang đậm không khí Tết. Mức chi phổ biến dao động từ 10-50 triệu đồng, trong khi đơn hàng doanh nghiệp có thể lên tới 30-100 triệu đồng”, anh Khôi nói.

Theo anh Khôi, ngay sau Giáng sinh, các nghệ nhân đã bắt tay chuẩn bị cho mùa Tết. Lan hồ điệp được dựng khung sớm, tính toán màu sắc, kiểu dáng để đến khoảng một tuần trước Tết là hoàn thiện. Từ dịp ông Công ông Táo, các loại hoa cắt cành cao cấp như địa lan bắt đầu được cắm sẵn vào bình, đảm bảo có thể trưng bày đến mùng 5 Tết. Riêng các tác phẩm sử dụng hoa cắt cành nhập khẩu, chi phí có thể từ 15, 30 đến 50 triệu đồng tùy theo quy mô và nhu cầu của khách. Về phong cách, hoa Tết vẫn ưu tiên tiêu chí bền và mang ý nghĩa may mắn. Địa lan, đào bông đỏ hay các dòng ly nhập khẩu từ Nhật Bản được ưa chuộng nhờ độ bền hơn một tuần, màu sắc rực rỡ.

Nhiều gia đình chi cả chục triệu đồng để dọn nhà đón Tết.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, dịch vụ vệ sinh nhà được tính chi phí theo m2, dao động từ 12-25 nghìn đồng/m2 tuỳ theo căn hộ chung cư, nhà biệt thự, nhà phố. Giặt thảm trang trí, ghế sô pha, đệm, rèm từ 300- 500 nghìn đồng/chiếc, bộ. Giá thuê nhân công vệ sinh cơ bản (không máy hút bụi, hoá chất chuyên dụng) có giá 90 nghìn đồng/giờ và làm ít nhất 3 giờ. Đối với vệ sinh chuyên sâu mức giá nâng lên 110 nghìn đồng/giờ.

“Khách hàng của phân khúc này hiểu rõ giá trị của hoa, tiền nào của nấy. Sau một năm vất vả, Tết là dịp để gia đình tận hưởng sự tươi mới, rực rỡ, mong một khởi đầu thuận lợi”, anh Khôi nói.

Thị trường hoa nhập khẩu hiện nay chủ yếu đến từ Nhật Bản và Hà Lan. Phần lớn khách hàng đặt trước từ dịp ông Công ông Táo, giúp nghệ nhân chủ động nguồn hoa và đảm bảo chất lượng.