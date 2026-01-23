Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc rét đến bao giờ?

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (23/1) tiếp tục là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 10-13 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 6 độ. Ngày mai trời rét nhưng nền nhiệt tăng 2-3 độ, từ Chủ nhật (25/1), trời ấm dần.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, rét hại, riêng vùng núi rét hại. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết.

Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại, riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-16 độ, có nơi trên 17 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất 13-15 độ.

image-10.jpg
Miền Bắc tiếp tục rét đỉnh điểm trong hôm nay (23/1).

Dự báo ngày mai (24/1), miền Bắc tăng 2-3 độ so với hôm nay, trời tiếp tục nhiều mây, âm u. Từ Chủ nhật, nền nhiệt tăng nhanh. Những ngày sau đó trời chủ yếu rét về đêm và sáng, hình thái này kéo dài đến hết tháng 1/2026.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất Thanh Hoá - Nghệ An từ 12-15 độ, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế từ 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất Thanh Hoá - Nghệ An từ 16-19 độ, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế từ 19-22 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, cao nhất 22-25 độ.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay ít mưa, gió đông bắc cấp 2-3, trời se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, miền Đông có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục