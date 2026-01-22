Trên 90% trường học ở Lạng Sơn cho học sinh nghỉ học do rét đậm, rét hại

TPO - Trước diễn biến nhiệt độ xuống tới 0 độ, rét đậm rét hại và xuất hiện băng giá, ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn đã chủ động cho học sinh nghỉ học, chuyển sang dạy và học trực tuyến, tăng cường khẩu phần ăn và phòng chống rét cho trẻ tại các cơ sở giáo dục bán trú, nội trú.

Ngày 22/1, thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đợt rét này ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có tỉnh Lạng Sơn. Tình trạng nhiệt độ nhiều nơi xuống dưới 10 độ, đặc biệt tại các vùng núi cao như Mẫu Sơn, Văn Lãng, Ba Sơn, Cao Lộc... xảy ra nguy cơ rét hại khi nhiệt độ giảm xuống gần mức 0 độ, xuất hiện băng giá.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, trước tình hình nhiệt độ đang có chiều hướng xuống thấp, hơn 90% trong tổng số 646 trường học tại tỉnh này đã chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang dạy và học trực tuyến. Kịp thời thông báo đến phụ huynh, học sinh việc nghỉ học, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục đã nhanh chóng cho học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT nghỉ từ sáng 22/1. Nhằm bảo đảm kế hoạch khung thời gian năm học, các cơ sở giáo dục chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến hoặc xây dựng phương án dạy bù vào thứ Bảy.

Một số trường tại khu vực trung tâm có điều kiện thuận lợi hơn đã linh hoạt điều chỉnh giờ vào lớp, lùi lịch học xuống tiết 2 hoặc chuyển sang buổi chiều để học sinh không phải di chuyển trong thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất vào sáng sớm.

Các trường tại Lạng Sơn căn cứ tình hình thời tiết để chủ động chuyển đổi sang dạy và học trực tuyến để đảm bảo sức khỏe.

Ông Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, thông tin để đảm bảo sức khỏe cho học sinh trước những đợt rét đậm, rét hại, Sở yêu cầu các đơn vị, trường học trực thuộc ngành giáo dục tỉnh Lạng Sơn phải đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phòng học, chống rét cho học sinh, đảm bảo lớp học đủ hệ thống cửa, tránh gió lùa và đủ ánh sáng trong lớp, nhắc nhở học sinh mặc đủ.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, bà Đào Thị Mai Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn, cho biết địa phương đã triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành giáo dục về phòng, chống rét cho học sinh.

“Học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn được nghỉ học trực tiếp, một số lớp chuyển sang học trực tuyến. Riêng bậc trung học cơ sở vẫn duy trì việc học bình thường nhưng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp giữ ấm, đặc biệt tại các trường bán trú. Nhà trường đã chủ động chuẩn bị đầy đủ chăn ấm, đồng thời tiếp nhận thêm sự hỗ trợ từ các tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn”, bà Hương chia sẻ.

Đại diện BGH một số trường cấp mầm non, tiểu học, THCS thuộc các xã vùng cao thông tin bám sát chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn, nhà trường đã thống nhất điều chỉnh lại lịch dạy và học theo hướng cho học sinh các cấp mầm non được nghỉ học. Đối với cấp THCS căn cứ vào tình hình thời tiết sẽ lùi thời gian vào lớp đến 8h, cấp tiểu học chuyển sang hình thức dạy và học trực tuyến.

Đối với các trường bán trú, nội trú và có học sinh ở tại trường, nhà trường đẩy mạnh công tác phòng chống rét cho học sinh ở trường. Các trường đều phân công giáo viên chủ động chuẩn bị thêm chăn đệm và quần áo ấm cho học sinh nội trú bố trí cây nước nóng, lạnh tại các lớp. Tổ chức sửa chữa và gia cố chống rét cho phòng ở, lớp học.

Ngoài ra, những hôm nhiệt độ xuống thấp, rét buốt, nhà trường chỉ đạo bộ phận nấu ăn bán trú lưu trữ lại khẩu phần ăn của các cấp tiểu học, tăng cường chất lượng, nhất là các món canh gừng, hướng dẫn học sinh uống nước ấm, ngậm nước muối nóng, chống ho...

Trẻ em cấp mầm non tại Lạng Sơn được cho nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết để quyết định cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống thấp theo quy định; chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù phù hợp.

Cụ thể, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10 độ C; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C; đối với THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên, căn cứ điều kiện thực tế, nhà trường xem xét cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 6 độ C.

Cùng với đó, các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền biện pháp giữ ấm cho học sinh; không bắt buộc mặc đồng phục trong những ngày rét đậm, rét hại. Rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm phòng học kín gió, đủ ánh sáng, không tổ chức hoạt động ngoài trời, chủ động phối hợp với ngành y tế phòng, chống dịch bệnh mùa đông - xuân.